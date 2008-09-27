Gökçek'in uçan kuşa borcu var

BOTAŞ’a olan borçlarını ödememesi nedeniyle sıkça gündeme gelen Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin, Hazine Müsteşarlığı’na da borcu var



Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin Hazine Müsteşarlığı’na olan vadesi geçmiş borçlarının tutarı Ağustos sonunda 4 milyar 5.9 milyon YTL olarak gerçekleşti.



Hazine Müsteşarlığı’nın verilerine göre, Ağustos sonu itibariyle 117 milyar 264.5 milyon YTL olan toplam alacaklarının 61 milyar 717.5 milyon YTL’sinin vadesi geçmiş durumda. Vadesi geçmiş alacakların 6 milyar 383.9 milyon YTL’si yerel yönetimlerin Hazine garantisi ile kullanıp, vadesinde ödemedikleri için Hazine tarafından yapılan üstlenimlerden kaynaklanıyor. Vadesi gelmemişlerle birlikte yerel yönetimlerin Hazine’ye toplam borcu ise 13 milyar 460.9 milyon YTL’ye ulaşıyor.



Bunun da 4 milyar 5.9 milyon YTL’si vadesi geçmiş olmak üzere toplam 4 milyar 380.6 milyon YTL’si Ankara Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşları olan EGO ile ASKİ’ye ait olduğu belirlendi. Ankara Büyükşehir’in 2 milyar 396.8 milyar, EGO’nun 1 milyar 356.7 milyon, ASKİ’nin de 252.4 milyon YTL’lik borcu, vadesi geçtiği halde ödenmedi. Ülke genelindeki il özel idareleri, belediye ve bağlı kuruluşlarına ait toplam borç içinde Ankara Büyükşehir ve bağlı kuruluşları tek başına yüzde 32.5, vadesi geçmiş borç tutarında da yüzde 62.8 paya sahip bulunuyor.



Vadesi geçmiş yerel yönetim borçlarında Ankara Büyükşehir Belediyesi’ni 1 milyar 37.5 milyon YTL’yle İzmit Büyükşehir Belediyesi, 1 milyar 29.3 milyon YTL ile Mariç-Marmaris-İçmeler-Armutalan Belediye Birliği izliyor.



Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Hazine’ye olan 93 milyar 825.1 milyon YTL’lik borcuyla birinci sırada yer alırken, söz konusu tutarın 53 milyar 903.6 milyon YTL’sini vadesi geçmiş borçlar oluşturuyor. Söz konusu borç, bankacılık operasyonları kapsamında, el konulan bankaların borçlarının tasfiyesinin finansmanı için Hazine tarafından TMSF’ye ikrazen ihraç edilen özel tertip iç borçlanma senetlerinden kaynaklanıyor.



KİT’lerde TCDD birinci



Vadesi geçmiş borçların 1 milyar 315.2 milyon YTL’sinin KİT’lere ait olduğu belirlendi. KİT’lerin vadesi geçmiş borçlarının 1 milyar 284.1 milyon YTL’si TCDD’den kaynaklandı. Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri 30.2 milyon YTL ve Elektrik Üretim A.Ş. 769 bin YTL ile diğer vadesi geçmiş borcu olan KİT’leri oluşturdu.



Vad. Geçmiş Vad. Gelmemiş Toplam

Genel Toplam 61.717.543 55.547.036 117.264.579

Kamu 61.717.543 54.564.960 116.282.503

Genel Yönetim 60.350.136 48.328.857 108.678.993

Merkezi Yönetim 62.520 1.329.372 1.391.892

Mahalli İdareler 6.383.975 7.076.947 13.460.922

Ank. Büyükşehir Bld. 2.396.825 121.301 2.518.126

ASKİ 252.410 191.072 443.481

EGO (Ankara) 1.356.763 62.287 1.419.050

İzmit Büyükşehir Bld. 1.037.595 3.266.872 4.304.467

Mariç-Marmaris-İçmeler

Armutalan Bld. Birl. 1.029.339 1.043 1.030.382

Fonlar 53.903.642 39.921.494 93.825.136

Finansal Olmayan

Kuruluşlar 1.367.385 5.617.213 6.984.597

Organizasyonlar 0 29.123 29.124

KİTLER 1.315.219 4.212.307 5.527.527

EÜAŞ 769 2.103.779 2.104.548

TCDD 1.284.198 818.470 2.102.669

TDÇİ 30.252 0 30.252



