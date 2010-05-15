Gökçek'in parasıyla bedava su

T24 - Tüketici Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Ali Çetin, ''Kirli siyasete cevap için Gökçek'ten aldığımız tazminat paralarıyla su dağıtıyoruz'' dedi.





Çetin ve Federasyon üyesi bir grup, Yüksel Caddesi'nde toplandı. Burada grup adına basın açıklamasını okuyan Çetin, tüketicilerin sağlık ve güvenliği için ''zehirli'' Kızılırmak suyuna karşı çıktıkları dönemde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İ. Melih Gökçek'in de buna hakaretle karşılık verdiğini söyledi. Bunun üzerine Gökçek'in hakaretlerini yargıya taşıdıklarını ifade eden Çetin, Ankara 23. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin de Gökçek'i tazminata mahkum ettiğini belirtti.





Çetin, Gökçek'ten tahsil ettikleri parayla Ankara'ya da örnek olmasını diledikleri Eskişehir Belediyesi'nden 9 bin 500 şişe ''Kalabak'' suyu aldıklarını belirterek, ''Kazandığımız parayı tek başımıza yemek yerine halkımızla, tüketicilerimizle içmeyi tercih ettik. Kirli siyasete cevap için Gökçek'ten aldığımız tazminat paralarıyla su dağıtıyoruz'' dedi.





TÜDEF Genel Başkanı, bugün akşam da Batıkent metro son durakta, yarın ise Dikmen ve Mamak Tuzluçayır Meydanında halka bedava su dağıtacaklarını bildirdi.





Açıklamanın ardından Çetin, gazetecilerin bir sorusu üzerine, ''Kalabak suyu sağlığa zararlı olduğu iddia edilemeyecek bir su. Çamur atmak yerine Eskişehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'i örnek alsın, halkıyla barışsın'' diye konuştu. Daha sonra Çetin ve federasyon üyeleri halka su dağıttı.