Gökçek’in makarnası pişmedi

Ankara’da belediyenin dağıttığı zeytinler acı, peynirler küf kokuyor, helvayı bıçak kesmiyor. Kuru fasulye ve nohutu günlerce suda bekletmek gerekiyor.



Melih Gökçek yönetimindeki AKP’li Ankara Anakent Belediyesi’nin yoksullara dağıttığı “kalitesiz ürünlere” bir yenisi daha eklendi. Cumhuriyet gazetesinin haberine göre Arsenik ve kükürt oranı yüksek kömürden sonra, dağıtılan makarnaların da pişmediği belirlendi. Genellikle yoksul kesimin yaşadığı Altındağ ilçesinde yurttaşlar, Anakent Belediyesi’nin dağıttığı makarnaların çok uzun süre kaynatılmasına karşın pişmediğini belirtti. Yurttaşlar, pişmeyen makarnadan şikâyetçi olduklarını vurgulayarak “Bunun sorumlusu Gökçek’tir” dedi.



‘Bayatlamış ürünler dağıtılıyor’



CHP’nin Altındağ Belediyesi başkan adayı Ümit Buğdaycı, dağıtılan bu ürünlerin onur kırıcı olduğunu belirterek, “Mevcut Anakent Belediyesi yönetimi sağlıksız, kullanım tarihi geçmiş, bayatlamış, besin değeri düşük gıda ve ihtiyaç maddeleri dağıtıyor. Yine bu dağıtımlar çoğunlukla gerçek ihtiyaç sahipleri yerine daha çok partizan amaçlarla yandaşlarına veriliyor” diye konuştu. Altındağlı yurttaşlar da tepkilerini şöyle dile getirdi:



Selma-Süleyman Kaya (Emekli): Kalitesiz olan bu makarnaların, kullanım talimatında, “On dakikada pişer” yazıyor ama bir saatte bile pişiremiyoruz. Dağıtılan makarnaları tencereye koyduğumuz an lapa olmaya başlıyor. Bakkaldan aldığımız makarnalara hiç benzemiyor. Zaten çoğunun tarihi geçmiş durumda. Biz de, hayvanların yemesi için sütçülere veriyoruz. Biz insan değil miyiz? Bu nasıl belediyecilik? Sadece makarna değil, verilen diğer ürünler de yenecek gibi değil. Zeytin acı, peynir küf kokuyor, helvayı da bıçak kesemiyor. Bunları Melih Gökçek de yemeli kendi evinde. Yoksul olduğumuz için gururumuzla oynuyorlar.



Gümüş-Erhan Dal (İşsiz): Kaynar suya koyunca makarnalar ikiye bölünüyor. Bir karton makarna gönderiyorlar ve hepsini çöpe atmak zorunda kalıyoruz. Bu makarnalardan insanlar değil, hayvanlar yararlanabiliyor. Pişirmek için tüpümüz bile yetişmiyor. Gökçek’in gönderdiği kuru fasulyeyi üç gün, nohutu da bir hafta suda bekletmek zorundayız. Çünkü onlar da pişmiyor. Mahallemizin yüzde 97’si yeşil kartlı. Çok zor durumdayız. Yoksul insanlar bunları yemek zorunda, bunlara muhtaç. Yetkililer makarnaları analiz etsinler, kaynatmayı denesinler.

