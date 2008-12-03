Gökçek'in koltuğu sallantıda

2009 Mart ayında yapılacak yerel seçimler öncesinde siyasi kulislerde dile getirilen iddialara göre, AKP İstanbul’da Kadir Topbaş ile yola devam edecek. Ankara’da Gökçek’in aday yapılmayacağı kaydedilirken, yerine Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki’nin adı geçiyor.



CHP’de İstanbul için Cem Kozlu, Tanıl Küçük, CHP Grup Başkanvekili Kemal Kılıçdaroğlu ile İstanbul Milletvekili İlhan Kesici, İl Başkanı Gürsel Tekin’in, İzmir için de Aziz Kocaoğlu, Hakan Tartan ve Yüksel Çakmur’un ismi geçiyor.



2009 Mart ayında yapılacak yerel seçimler öncesinde siyasi partilerde adaylık yarışı ve aday belirleme çalışmaları sürüyor. Siyasi partilerin adaylarını büyük ölçüde yeni yılın ilk günlerinde kamuoyuna açıklaması beklenirken seçim öncesi en büyük yarış ise Büyükşehirler için yaşanıyor. İşte AKP, CHP ve MHP’den kulislere yansıyan bilgiler:



Topbaş 'tamam', Gökçek 'belirsiz'



Kulislere yansıyan bilgilere göre, aday adayı başvurularının devam ettiği AKP’de en büyük heyecan Büyükşehirlerde yaşanıyor. 12 büyükşehir belediyesi için aday isimlerinin netleştiği belirtilirken isimleri Erdoğan’ın açıklaması bekleniyor. Halen Ankara, İstanbul, Adana, Kocaeli, Gaziantep, Antalya, Konya, Bursa, Erzurum, Samsun, Kayseri ve Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlıkları AKP’de bulunuyor. Kulislere göre AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’la yola devam edecek. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in ise koltuğunun sallantıda olduğu dile getiriliyor. Gökçek’in aday gösterilmeyebileceği kaydedilirken, yerine Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki’nin adı geçiyor.



Gökçek’in oğlu Osman Gökçek’in adı ise Çankaya belediye başkanlığı için geçiyor. Keçiören’den aday olmayacağını açıklayan Belediye Başkanı Turgut Altınok’un adı yeniden Keçiören adayı olarak geçerken Mersin için AKP İl Başkanı Mustafa Muhammed Gültak’ın ismi geçiyor. AKP, belediye seçimlerinde milletvekillerinden aday göstermeyi düşünmüyor. AKP’de Başbakan Erdoğan’ın özel önem verdiği Diyarbakır ve İzmir gibi illerde ise adaylar şimdilik sır gibi saklanıyor.



Meclis'e aday akını



Aday başvuruları ve aday tespiti çalışmaları sürürken Meclis de il ve ilçelerden gelen aday adaylarının akınına uğruyor. Yoğunluk en fazla AKP’de yaşanırken mevcut belediye başkanları yerlerini korumak için aday adayları da yarışta öne geçmek için hem milletvekilleri ile görüşüyor. AKP’de halen bu görevi yürüten mevcut Büyükşehir Belediye Başkanları için memnun olunup olunmadığının sorulacağı teammül yoklaması yapılma hazırlığı sürerken, sonucu beklenirken, AKP’de yapılan temayül yoklamaları için kurulan komisyonların çalışmalarını tamamladıkları kaydediliyor. Adaylar hakkında hazırlanan dosyaların Başbakan’a sunulmaya hazır hale geldiği de kulislerde seslendiriliyor.



CHP İstanbul'a aday arıyor



Yerel seçimlere az bir zaman kala çalışmaların hızlandığı CHP’de ise aday isimleri de yavaş yavaş netleşiyor. Parti yönetiminin Türkiye genelindeki adaylarını Ocak ayı içerisinde açıklaması beklenirken, CHP’de Büyükşehirler içinse henüz sadece Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı netleşti. Ankara’dan Murat Karayalçın’ı aday gösterecek olan CHP, İstanbul ve İzmir konusunda ise çalışmalarını sürdürüyor. CHP’de, İstanbul için Cem Kozlu, Tanıl Küçük, CHP Grup Başkanvekili Kemal Kılıçdaroğlu ile İstanbul Milletvekili İlhan Kesici, İl Başkanı Gürsel Tekin’in adı geçerken, İzmir için de Aziz Kocaoğlu, Hakan Tartan ve Yüksel Çakmur ismi gündemde bulunuyor. Adana Ümit Özgümüş veya Sedat Doğan aday gösterilecek. Doğan Büyükşehir’e aday olamazsa Seyhan adaylığını istediğini genel merkeze bildirdi.



İstanbul'un ilçeleri tamam gibi



Büyükşehir Belediye başkan adayının netleşmediği İstanbul’un ilçelerinde adaylar şöyle:

Avcılar Mustafa Değirmenci, Bağcılar Bayram Ali Çeşmeli, Bahçelievler Saafet Bulut, Bakırköy Erdoğan Toprak (eski bakan), Bayrampaşa Bahri Sipahi (eski DSP milletvekili), Beşiktaş İsmail Ünal, Beykoz Nafiz Ünlü veya Alaattin Koralan, Beyoğlu Mustafa Dolu (gazeteci) veya Hüsnü Okçuoğlu(eski milletvekili), Büyükçekmece Hasan Akgün, Eyüp Emin Atmaca, GOP Muharrem Sarıgül, Güngören Lemi Çelik (eski Trabzonspor’lu milli futbolcu), Kadıköy Selami Öztürk, Kartal Mustafa Kul veya Emre, Maltepe Zübeyt Çelik, Pendik Muhammed Salih Usta, Sarıyer Gökhan Zeybek veya Büyükşehir adayalığı gerçekleşmese Ercan Karakaş, Silivri Selami Değirmenci, Sultanbeyli İmam Osman Nuri Bedir, Şile Secaattin Güney, Şişli Berhan Şimşek veya Dursun Çaltı, Üsküdar Basri Bayar, Zeytinburnu Adil Emecan, Sancaktepe Arif Sağ veya Hüseyin Akbulut, Sultangazi Ercan Karabayır, Ataşehir Zafer Nuhoğlu veya Battal İlgezdi, Çekmeköy Hüseyin Sipahi, Esenyurt Gürbüz Çapan veya Bülent Kerimoğlu.



Adaylıkları kesinleşenler



CHP’de adaylıkları kesinleşen isimleri ise ‘Gaziantep’te Mustafa Yılmaz (eski bakan), ’Kocaeli’de Sefa Sirman (eski belediye başkanı ve eski milletvekili), Muğla’da Osman Gürün, Trabzon’da Volkan Canalioğlu, Çanakkale’de Ülgür Gökhan, Artvin’de Emin Özgün, Mersin’de Macit Özcan, Kahramanmaraş’ta Rıfat Kabakçı, Zonguldak’ta İsmail Eşref, Edirne’de Hamdi Sedefçi, Yalova’da Ertan Şener’ oluşturuyor. CHP’nin Antalya adayının da Prof. Dr Mustafa Akaydın (Eski Üniversitelerarası Kurul Başkanı) olması bekleniyor.



Ankara'nın ilçelerinde yarış sürüyor



CHP’de Ankara Çankaya’da eski belediye başkanları Doğan Taşdelen, Haydar Yılmaz, Alevi Araştırmalar Merkezi Başkanı Ali Yıldırım, PM Üyesi Levent Gök, Bekir Ödemiş gibi isimler adaylık için yaraşırken, Mamak’ta ise ilçe başkanı Veli Gündüz Şahin eski başkan Selahattin Öcal, Sincan’da Şenol Ağababa, Altındağ’da Ümit Buğdaycı, Ayaş’ta Ali Başkaraağaç, Beypazarı’da İsa varlı ve Yenimahalle’de Servet Ünsal’ın ismi adaylık için geçiyor.



Diğer adaylar



CHP’de diğer il ve ilçelerde adaylık için isimleri geçenler de şöyle:

Hatay İris Şentürk (eski belediye Başkanı), Amasya Prof. Dr. Orhan Şahin, Merzifon Alp Kargı, Taşova Osman Gürel, Kırşehir Yıldırım Kaya, önseçim isteyen Burdur’un bu isteğine MYK karar verecek üç aday yarışıyor, Necdet İlgin, Şevket İlgün, Aksöz Mehmet Göker. Aydın’da ise AKP’den istifa ederek bağımsız olan mevcut Belediye Başkanı İlhami Ortekin, Cem Cemil Öztürk, Mustafa Müftüoğlu yarışacak. Balıkesir İrfan Barış veya Tamer Molla, Bandırma Sedat Peker, Ayvalık Hasan Bülent Türközü, Gömeç Orhan Babayiğit, Burhaniye Fikret Akova, Altunova İsmail Aynur, Akçay Cahit İnceoğlu, Susurluk Tahsin Bozoğlu, Iğdır Nazım Karadağ, Tokat Halil İbrahim Bozdemir, Giresun Kerim Aksu, Sinop Hüseyin Keskin, Tekirdağ Sami Eren, Niğde Nadi Özdamar, Ulukışla Hacı Afşar, Bor Ömer Fetih Gürel, Bursa Mehmet Gedik (eski ANAP milletvekili), Nilüfer Mustafa Bozbey, Gemlik Umurbey Fatih Güler, Kemalpaşa Mehmet Küçüaşık (eski Milletvekili), Aksaray İbrahim Sarıkelte, Tunceli Haydar Güneş, Yalova’nın Termal ilçesinde Güneş Açar, Koru ilçesinde Kamil Yaman, Zonguldak Ereğli’de Halil Posbıyık.



MHP İstanbul için aday arıyor



Ankara ve İzmir adaylarını netleştiren MHP ise İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday arayışını sürdürüyor. Ankara’da Beypazarı Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İzmir’de İl Başkanı Musavvat Dervişoğlu aday olarak belirlenirken, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı içinse eski Futbol Federasyonu Başkanı Haluk Ulusoy, Reklamcı Alinur Velidedeoğlu, milletvekili adayı ve MYK üyesi Kadir Boy’un ismi geçiyor.



Yaklaşık 10 bin kişinin adaylık başvurusunda bulunduğu MHP’de henüz bin civarında adayın belirlendiği kaydedilirken, diğer Büyükşehirler için de aday belirleme çalışmalarının sürdüğü kaydedildi. Elazığ’dan aday adayı olmak için Malatya Vali Yardımcısı Ender Erdem’in, Erzurum’da da Atatürk Üniversitesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Kamil Aydın’ın istifa ederek MHP’den adaylık için başvurduğu belirtilirken MHP’nin Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayının ise eski İçişleri Bakanı Mehmet Gazioğlu olduğu ifade edildi. MHP’nin Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan adayının ise eski il başkanı Mehmet Yıldırım olması bekleniyor.



Yerel seçimlerde kadın adaylara da önem veren MHP’de, Çankaya için Ecevit döneminin Başbakanlık Müsteşarı Füsun Koroğlu’nun ismi geçiyor. Ancak Koroğlu’nun Başbakanlık müşavirliği görevinden istifa etmediği bildirildi. MHP’nin kadın adayları arasında, İstanbul Beşiktaş belediye başkan adayı Cennet Süzer’in de ismi geçiyor. Alevi kimliğiyle de tanınan Süzer’in, el konulan Kentbank’ın eski sahibi Mustafa Süzer’in kardeşi olduğu kaydedildi.

