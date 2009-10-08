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Politika

Gökçek'in Kılıçdaroğlu ve Star TV hakkındaki dava talebi reddedildi

08 Ekim 2009 20:11

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in, katıldığı bir televizyon programında sarf ettiği sözlerle "kişilik haklarına saldırıda bulunduğu" iddiasıyla CHP Grup Başkanvekili Kemal Kılıçdaroğlu ile programın yayınlandığı televizyon kanalı aleyhinde açtığı 20 bin TL'lik manevi tazminat davası reddedildi.
     Ankara 22. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına, Gökçek'in avukatı Fatih Atalay ile Kılıçdaroğlu ve televizyon kanalının avukatı Mutluhan Karagözoğlu katıldı.
     Avukat Atalay, davalı Kılıçdaroğlu'nun, "Biz yem attık, oltaya takıldı" şeklinde beyanı olduğunu öne sürerek, "Doğal gaz sayaçları için 168 Avro'nun gerçek olmadığı, iftira kastıyla hareket edildiği sabit olmuştur. Davanın kabulüne karar verilmesini talep ediyoruz" dedi.
     Avukat Karagözoğlu ise, "Biz yem attık, oltaya takıldı" sözünün, müvekkili Kılıçdaroğlu'na ait olduğunu asla kabul etmediklerini belirtti. Karagözoğlu, davanın reddini istedi.

     Yargıç Suna Türe, davanın, her iki davalı yönünden de reddine karar verildiğini açıkladı.

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