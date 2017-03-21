Gökçek'in iddiasını gündeme getirdi; Başbakan Yıldırım, Arınç'a "Gereken ikazı yapıyoruz, yapacağız da" dedi

Başbakan Binali Yıldırım, dün AKP'li eski bakanlarla buluştu, referandum sürecine ilişkin değerlendirmelerini dinleyerek not aldı. Söz alan bakanların önemli bir bölümü ‘evet’ oylarının yüzde 50’nin üzerine çıktığını belirtirken bazı eski bakanlar ise bu süreçte içeride ve dışarıda kullanılan üsluba dikkat çeken uyarılarda bulundular. Eski Meclis Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, toplantıda parti içinden ve sosyal medyadan kendisine yönelik suçlamaları gündeme getirdi. Başbakan Yıldırım da, takip ettiklerini belirterek, “Gereken ikazı yapıyoruz, yapacağız da” dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek "Gezi olaylarından sonra Bülent Arınç, başbakan olacaktı" iddiasını ortaya atmıştı. Bir dönem Gülen cemaati ile yakınlığıyla bilinen Star yazarı Hüseyin Gülerce de bu iddiayla ilgili olarak "Sayın Arınç Başbakanlığından haberdar mıydı? Daha sonraları Arınç’ın Sayın Erdoğan’a açıktan tavır koyması, FETÖ davaları için, 'Paralel ile mücadele kapsamında açılan o kadar çok dava var ki üstüme cübbeyi tekrar geçirmek istiyorum' demesi o ihtimali akla getirebilir" ifadesini kullanmıştı.

Gül, Davutoğlu ve Bağış kahvaltıya katılmadı

Başbakan Binali Yıldırım dün sabah AKP'li eski bakanlarla kahvaltıda buluşarak referandum sürecini değerlendirdi. AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı’nın parti genel merkezinde düzenlediği kahvaltıya mazeretlerini ileten eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve eski AB Bakanı Egemen Bağış katılmadı. Kahvaltıda 30’u aşkın eski bakan yer aldı. Hürriyet gazetesinden Turan Yılmaz'ın haberine göre, Yıldırım, referandum sürecine ilişkin bilgi verdiği kısa konuşmasının ardından eski bakanları dinledi. 20’ye yakın bakan görüşlerini aktarırken, Yıldırım da notlar aldı.

"'Evet'ler artıyor"

Toplantıda söz alan bakanların önemli bölümü, seçim bölgeleriyle ilgili gözlemlerini aktarırken, "Başlangıca göre son zamanlarda 'evet' oyları artmaya başladı" diyerek 'evet' oylarının yüzde 50’nin üzerine çıktığını dile getirdi. Eski bakanlar, bunun nedeni olarak da sahaya inilip çalışmaların hız kazanmasını ve anayasa paketiyle getirilenlerin anlatılmaya başlanmasını gösterdiler. Yıldırım da ‘evet’ oylarının giderek arttığını belirterek sıkıntı görünmediğini belirtti. Birçok bakan hükümetin terörle mücadelesinin başarılı olduğunu kaydetti.

Referandum için saha görevi

Bazı eski bakanlar ise bu süreçte içeride ve dışarıda kullanılan üsluba dikkat çeken uyarılarda bulundular. Eski bakanlardan Ali Coşkun, "Benim seçim çevrem iş dünyası" diyerek ekonomiye dikkat çekerken, "Bize en çok turisti gönderen Almanya, en çok yatırımı yapan Hollanda, onun için bizim de dikkatli davranmamız gerekir" dedi. Yıldırım da bu iki ülkenin aldığı olumsuz tutuma dikkat çekti. Bakanların gurbetçilerle bir araya gelmesine çıkarılan engellere dikkat çeken Yıldırım, özelikle de Hollanda’nın, Dışişleri Bakanı’nın uçağına izin vermemesi ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı’na yönelik tavrına dikkat çekti. Yıldırım, "Bizde eski yeni yoktur, biz bir aileyiz, görev verilmesini bekleyemeyiz" diyerek eski bakanlarından davet beklemeden parti etkinliklerine katılmalarını, referandum sürecinde sahaya inmelerini de istedi.

Parti içi eleştiri sitemi

Eski Meclis Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, toplantıda parti içinden ve sosyal medyadan kendisine yönelik suçlamaları gündeme getirdi. Başbakan Yıldırım da, takip ettiklerini belirterek, "Gereken ikazı yapıyoruz, yapacağız da" dedi. OHAL KHK’ları ile ihraçların da gündeme geldiği toplantıda bazı bakanlar, "Bu iş hedefinden şaşmamalı" diyerek ihraçlara dikkat çekti. Yıldırım da, "Çok dikkatli davranılıyor, ama hata varsa düzeltilir" dedi.