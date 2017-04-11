Gökçek’in iddiası: Evet oyları yüzde 58!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, 16 Nisan referandumuna ilişkin yapıldığını ifade ettiği bir anket sonucu paylaştı. Gökçek’in paylaştığı anketteki iddiaya göre ‘evet’ oranları yüzde 58,64.

Hürriyet’te yer alan habere göre Gökçek, Twitter'da anket sonuçlarına ilişkin, "Ankara'da dün yaptığımız 10 bin 600 kişilik anket sonuçları: 'Evet' 58.64, 'hayır' 41.36 not edin bir kenara. İnşallah seçimden sonra görüşürüz" iddasını paylaştı.

Yıldırım: Rakam açıklamak saygısızlıktır

Başbakan Binali Yıldırım, referandum için yapılan anketlerin açıklanmasına da tepki göstererek "59 milyon oy kullanacak insan var. Getirdiğimiz şeyi doğru anlatmakla mükellefim. Rakam açıklamak oy verecek olanlara saygısızlıktır. O bir dayatmadır, yönlendirmedir. Bu da vatandaşa karşı hadsizliktir" diye konuşmuştu.