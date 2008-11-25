Gökçek'in gizli kontratı

SHP, Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Rusya Federasyonu arasında yapılan anlaşma gereği Büyükşehir Belediyesi’nin her ay 80 bin dolar “yol" kirası ödediğini açıkladı.



SHP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamada, Ankara’da kiralık bir yol bulunduğu, mal sahibinin Rusya Federasyonu, kiracının ise Ankara Büyükşehir Belediyesi olduğu kaydedilerek, kira bedelinin de 80 bin dolar olduğu iddia edildi. Yapılan açıklamada, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in yeni bir “beceriksizlik rekoru kırarak", dünyanın kendi yoluna kira ödeyen tek belediye başkanı unvanını kazandığı ifade edilerek, “Gökçek, hukuki sorunları çözmeden, kimseyle görüşmeye, anlaşmaya gerek duymadan, plansız programsız davranmayı alışkanlık haline getirmişti. Mülkiyet yapısına bakmadan yol genişletme inşaatına girişti ama yol geçirmek istediği alan çaresiz bir vatandaşa değil Rusya Sefaretine aitti. Kendi yarattığı soruna bir çözüm de getiremedi ve Rusya Federasyonu’na Ankaralıların parasıyla yol kirası ödemeye başladı"denildi.



Gökçek’in Ankara tarihini okuması halinde sorunun çözümünü bulabileceğine işaret edilen açıklamada, 1970’li yıllarda Vedat Dalokay’ın, Tunalı Hilmi Caddesi ile Atatürk Bulvarı bağlantısını yaparken benzer bir sorunla karşılaştığı, Dalokay’ın, Polonya Büyükelçiliği ile bir protokol yaptığı anımsatıldı.



Açıklamada, “Elçilik bahçesi ile Kuğulu Park alanının bir bölümünü takas ettiler. Protokole uygun olarak plan değişikliği yapıldı ve sorun çözüldü. Bu yolu hala kullanıyoruz, üstelik kimseye kira ödemeden. Yol yapmayı bile beceremiyor ama on beş yıldır metro yapmayı vaat ediyor" denildi.



