Gökçek'in derdi Ankara'nın amblemi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, başkentin amblemini değiştirmekte ısrarlı. Gökçek, amblem konusunda kamuoyunun kabul ettiği bir sanatçının tasarımından yararlanacaklarını, konuyu gelecek ay Büyükşehir Belediye Meclisi'ne getireceklerini söyledi



Gökçek, amblemin Büyükşehir Belediye Meclisi'nde AKP grubunun da onayı ve benimsemesiyle belirleneceğini ifade etti.



Ankara'nın ambleminin her açıdan önem taşıdığını dile getiren Gökçek, "Çankaya Belediyesi'nin amblemini nasıl Çankaya Belediyesi belirliyorsa, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin amblemini de Büyükşehir Belediyesi seçer. Kabul etmek zorundalar. Bizim dediğimiz olur. Demokrasi budur ve hazımsızlık yapılamaz" dedi.



Farklı görüşü taşıyan belediye başkanlarıyla da aynı çatı altında uyum içinde Büyükşehir Belediye Meclisi'nde çalışmayı istediklerini ifade eden Gökçek, ancak CHP'li belediyelerle uyum içinde sürdürüleceği söylenen çalışma ortamının 6 ay sonra çatışmaya dönüştüğünü ileri sürdü.



CHP ve onun yanında yer aldığını iddia ettiği Mimarlar Odası, Şehir Plancıları Odası, Çağdaş Başkent Derneği gibi sivil toplum kuruluşlarının, çalışmalarını engelleyen belki bin tane dava açtığını belirten Gökçek, "Onlar davalarını geri çekerse biz de çekeriz. Davaların yüzde 95'i imara ilişkin. Olan Ankaralı'ya oluyor. Getireceğimiz hizmetler aksıyor. Kolej kavşağında, AOÇ hemzemin geçitte sıkıntılar yaşanıyor" diye konuştu.



Ankara'nın amblemi olan Hitit Güneşi Kursu'nun değiştirilmesi için Belediye Meclisi 14 Ocak 2005'te karar almış, konu yargıya taşınmıştı.



Metro hatları



Ulaşıma büyük önem verdiklerini ifade eden Gökçek, sadece belediye imkanlarıyla metronun bitirilmesinin mümkün olmadığını, çıkacak bir yasadan yararlanılarak 2,5 yıl içinde tamamlanmasını umduklarını söyledi.



Gökçek, önce Sincan, ardından Keçiören ve Çayyolu hattının metro çalışmasının tamamlanmasının, bütçe sıkıntısı aşıldıktan sonra sıraya konulduğunu bildirdi.



Tramvayla ulaşımı da planladıklarını dile getiren Gökçek, Mamak ve Çankaya için tramvay düzenlemesine gidileceğini belirtti.



Gökçek, Keçiören için ise "tünel yol" sistemini devreye sokacaklarını kaydetti.



Ankara'nın suyu



Suya zam yapmayı düşünmediklerini bildiren Gökçek, Ankara'nın barajlarında 550 milyon metreküp su bulunduğunu belirtti. Mevcut suyun 480 günlük kullanıma eşit olduğunu ifade eden Gökçek, Kızılırmak suyunu rezerv olarak tuttuklarını söyledi. Gökçek, Kızılırmak'tan getirilen suyun sülfat ve klor oranının damak lezzeti açısından gösterdiği farklılık dışında herhangi bir sorun oluşturmadığı görüşünü ifade etti.



Su konusunda Gerede Projesi kapsamında çalışmaların sürdüğünü anlatan Gökçek, "Gerede için ihale yapacağız. Ayrıca Ankara'ya bazı derelerden de barajlara su aktarılması konusunda çalışmalar sürüyor. Ankara çayının ıslahı çalışmaları sürüyor" dedi.