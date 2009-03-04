Gökçek'i soruşturana soruşturma

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'i soruşturan Sayıştay denetçilerine, 'İncelemenın basına yansıması' gerekçesiyle soruşturma açıldı. Sayıştay Denetçiler Derneği bu karara tepki gösterdi.



Birçok soruşturma basına yansıyor



Sayıştay Başkanlığı’nın, Ankara Büyükşehir Belediyesi hesaplarının inceleyen denetçilere “inceleme basına yansıdı” gerekçesi ile soruşturma açması denetçileri kızdırdı. Birçok incelemenin basına yansıdığını anımsatan Sayıştay Denetçileri Derneği, “Daha önce basında yer alan sorguların hiçbiri hakkında ön inceleme dahi yürütülmezken; konu Ankara Büyükşehir Belediyesi olunca, hesabı inceleyen denetçiler ile grup başkanından savunma istenmesi ve haklarında soruşturma açılması anlaşılabilir değildir” açıklamasında bulundu.



Ankara hesapları inceleniyordu



Sayıştay Başkanlığı’nın, Ankara Büyükşehir Belediyesi 2006 yılı hesaplarının incelenmesi sonucunda düzenlenen Sayıştay sorgularının, basın yayın kuruluşlarında yayınlanmasını gerekçe göstererek, hesabı inceleyen denetçiler ile ilgili grup başkanından savunmalarını istemesi üzerine Sayıştay Denetçileri Derneği, sert bir açıklama yayınladı.



Yapılan açıklamada, söz konusu durumun denetçilik kurumu açısından ve bir çok bakımdan bir ilk olduğu kaydedilerek, denetçiler tarafından düzenlenen Sayıştay sorgularının basın yayın kuruluşlarında birçok defa yer aldığı kaydedildi. Açıklamada, “Daha önce basında yer alan sorguların hiçbiri hakkında ön inceleme dahi yürütülmezken; konu Ankara Büyükşehir Belediyesi olunca, hesabı inceleyen denetçiler ile grup başkanından savunma istenmesi ve haklarında soruşturma açılması anlaşılabilir değildir. Uzun süredir yerinde denetimi yapılamayan bu hesabın etkin şekilde denetimi için gerekli ortamın sağlanması Sayıştay Başkanlığı’ndan beklenirken, sınırlı imkanlarla denetim sürdürmeye çalışan meslektaşlarımızın soruşturmaya tabi tutulması düşündürücüdür” ifadesine yer verildi.



'Sayıştay görev ve yetki aştı'



Sayıştay sorgularının yazılı ve görsel medyada yer almasından hesabı inceleyen denetçilerin sorumlu tutulamayacağı belirtilen açıklamada, merkezde incelenen Ankara Büyükşehir Belediyesi hesabının sorgularının, denetçileri tarafından Sayıştay Başkanlığı’na teslim edildikten 1 ay sonra basında yer aldığının da altı çizildi. Ayrıca Sayıştay Başkanlığı’nın denetçiler hakkında sadece ön inceleme yürütebileceğine işaret edilen açıklamada şöyle denildi:



“Yasakoyucu tarafından görevlerinin gerektirdiği mesleki güvence ile donatılan Sayıştay denetçilerinden savunma alma yetkisinin kimler tarafından ve nasıl kullanılacağı ise, 832 sayılı Sayıştay Kanununda açıkça düzenlenmiştir. Üçüncü husus ise Sayıştay Başkanlığı’nın denetçilerden istediği savunmanın içeriğini, yazılan sorguların hukuki niteliğini irdelemeye kadar ilerletmiş bulunmasıdır. Sayıştay Başkanlığı, yazılan sorguların hukuki niteliğini irdeleme ve karar verme makamı değildir. Denetçi sorguları ancak ve ancak hesabı yargılayan ilgili Sayıştay dairesinde incelemeye, irdelemeye ve değerlendirmeye tabi tutulabilir. Bu bağlamda Sayıştay Başkanlığı, Ankara Büyükşehir Belediyesinin ticari şirketlerinin Sayıştay denetimine tabi olmadığı gerekçesini ileri sürerek, Sayıştay denetçilerine, belediye iç denetçileri ile Maliye Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanına söz konusu belediyenin şirketinden ödenen yönetim kurulu üyeliği ödeneği hakkında neden sorgu yazıldığı sorusunu soramaz ve savunmalarını isteyemez.”



'Gökçek yıprattı, Sayıştay sustu'



Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in katıldığı televizyon programlarında, Sayıştay'da sorguları medyaya servis eden üç kişinin ismine ulaştıkları gibi “sorumsuz”, “provakatif”, kamuoyu önünde Sayıştay'ı ve Sayıştay denetçilerini “küçük düşüren” açıklamalarda bulunduğu kaydedilen açıklamada, “Eğer ileri sürüldüğü gibi, Sayıştay'dan basına servis yapan kişilerin ismine ulaşılmış ise, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanının bu bilgilere nasıl ve ne şekilde ulaştığı hususu bir yana, Sayıştay sorgularının hukuki niteliği hakkında basın açıklaması yapan Sayıştay Başkanlığı’nın, bu mesnetsiz söz ve iddialar karşısında sessizliğe bürünmesi ise anlaşılabilir ve kabul edilebilir değildir” denildi.



Sayıştay Başkanlığı’nın hesabı inceleyen denetçiler ile grup başkanı hakkında soruşturma yürüterek ilgililerden savunmalarını istemesinin mevzuata aykırı olmasının yanı sıra Sayıştay denetiminin etkinliğini “tartışmalı kılmaya yönelik eylemler” olarak değerlendirildiği ifade edilen açıklamada, “Hakkında soruşturma açılacağı ve ilgisiz kişilerin yersiz ithamlarına maruz kalacağı kaygısına kapılan Sayıştay denetçilerinden etkin ve tarafsız denetim beklenemeyeceği hususu yeterince açıktır. Bu nedenle, herkesi yasalara saygılı olmaya ve sorumluluğunun bilincinde davranmaya davet ediyoruz” ifadelerine yer verildi.



