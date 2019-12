-GÖKÇEK: GÜZERGAH YETKİSİ VALİLİKTE ANKARA (A.A) - 27.12.2010 - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Genelkurmay Başkanlığı'nın, Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin yıl dönümü kutlamaları kapsamında her yıl yapılan ''Garnizon Koşusu''nun, güzergah tahsis edilmediği için bu yıl yapılamadığını belirttiği açıklamasını değerlendirirken, ''Güzergahın bizimle hiçbir ilgisi yok. Güzergah tespit yetkisi tamamen valiliğe aittir'' dedi. Melih Gökçek, Tunus Belediye Başkanı Muhammed Beji Ben Mami ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti. Gökçek, konuk başkana Ankara'da yoğun bir gün yaşandığını hatırlattı. Gökçek, ziyaretin ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını da yanıtladı. Bir gazetecinin, ''Genelkurmay Başkanlığı, Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin yıl dönümü kutlamaları kapsamında her yıl yapılan ''Garnizon Koşusu''nun, Ankara Büyükşehir Belediyesi kendilerine güzergah tahsis etmediği için bu yıl yapılamadığını belirtti. Bu konuda ne diyeceksiniz?'' şeklindeki sorusu üzerine Gökçek, Genelkurmay Başkanlığı'nın açıklamasında Büyükşehir Belediyesi'nin adının geçmediğini söyledi. Güzergahın, kendileriyle ilgisi olmadığını dile getiren Gökçek, ''Güzergah tespit yetkisi tamamen valiliğe aittir. Biz dahil bir program yaparken, gider valilikten müsaade alırız. Yani bu yetkinin belediyeyle uzaktan yakından ilgisi yok. Bize de böyle bir müracaat olmamıştır'' dedi. Melih Gökçek, CHP Kayseri milletvekili Şevki Kulkuloğlu'nun, ''Kayseri Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki'yi desteklemeleri için Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı şirketlerin Kayseri'deki yerel gazeteleri finanse ettiği'' yönündeki iddialarının sorulması üzerine de Kulkuloğlu'nun bu iddiasını ispatlamasını istedi. Bunların tamamen iftira olduğunu dile getiren Gökçek, ''Bu CHP'liler yolda yürürlerken kafalarına bir şey düşse, 'Bunu mutlaka Melih atmış' derler. Bu kadar olur mu? Bunlar iftira, bunlar yalan... Kulkuloğlu, bunu ispat etmezse iftiracıdır, yalancıdır. Bunun belgesini göstersin'' diye konuştu. -ULAŞIM ÜCRETLERİNE YAPILACAK ZAM- Ankara'da ulaşım ücretlerine yapılması planlanan zam konusundaki soru üzerine de Gökçek, bu kararın, UKOME tarafından verileceğini söyledi. Bir zammın geleceğini, ancak zam oranının ne olacağı konusunda kararı UKOME'nin vereceğini belirten Gökçek, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin ulaşımdan zarar ettiğini ifade etti. Şu an alınan ücretlerin, belediyenin masraflarının ancak yarısını karşıladığını aktaran Gökçek, ''Yani belediye şu an yüzde 50 zarar ediyor. Yapılacak olan hiç bir zam, bu zararı karşılamayacaktır. Her ay, aldığımız otobüs ücretleri hariç, 10 milyon lira sübvanse yapıyoruz. Bir de aldığımız otobüsleri bunun üzerine koyarsanız zarar iyice büyüyor. Bu zammı yapmaya mecburuz. Bunun başka çaresi yok'' ifadelerini kullandı. Ankara'daki resmi bayram kutlamalarında, ''her zaman trafik sorunlarının yaşandığı'' eleştirilerine de cevap veren Gökçek, şunları kaydetti: ''Ben 17 yıldan beri hep ısrar ediyorum. Bizde törenler ya Hipodrom'da yada Ankara 19 Mayıs Stadı'nda yapılır. Hep dedim ki bu törenleri Eskişehir Yolu üzerine alalım. Etimesgut'a dönülen yolla Ümitköy arasında bir viyadük vardı. O arada bir bölüm var. O bölüm şu an Zırhlı Birlikler'den koptu. Alttan sadece bir tünelle geçiyor. O bölgenin, Ankara'nın tören alanı olarak ilan edilmesini istedim. Orası tören alanı olarak ilan edilirse 15 bin kişilik bir tribün yapalım dedim. Bu şekilde şehir içi trafik etkilenmezdi. Bunları hep söylemiş olmama rağmen müspet bir cevap alamadım. Bence şehirde trafik sorunu yaşamamak için Ankara'nın tören alanı Eskişehir Yolu'nda olmalıdır.''