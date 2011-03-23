-GÖKÇEK ELEKTRİKLİ OTOMOBİLİ TEST ETTİ ANKARA (A.A) - 23.03.2011 - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, elektrikli otomobil ile test sürüşü yaptı. Gökçek, test sürüşü öncesinde Ankara Büyükşehir Belediyesi önüne getirilen Renault Fluence Z.E otomobiliyle ilgili Renault Mais Elektrik Motorlu Araç Proje Koordinatörü Ümit Çevik'ten bilgi aldı. Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak özellikle çevreye katkı açısından, Türkiye'de üretilecek elektrikli araçların ilk 100'üne talip olduklarını ve Devlet Malzeme Ofisi aracılığıyla bu araçları hemen satın almayı arzu ettiklerini ifade eden Gökçek, böylece Ankara'da ve Türkiye'de öncülük yapmak istediklerini belirtti. Gökçek şöyle konuştu: ''İstanbul'da Sayın Başbakanımız bu araca binmiş ve tanıtım yapmıştı. Ankara'da da bize kısmet oluyor. Tabii çevre açısından son derece önemli. Elektrik enerjisiyle çalışan bir aracın, çok daha rahat olduğu kullananlar tarafından da söyleniyor. Yani bu tamamen elektrikle çalışıyor, hibrit falan değil. Şarjı, bir cihazla rahatlıkla yapabilmek mümkün. Dolum mekanizmasının yapılmış olması kafi. İmkanınız varsa bu dolumu evinizde bile yapabilirsiniz. Harcamış olduğu enerjinin az olduğu düşünülürse kısa sürede bunu amorti etmesi de gündeme gelebilecek. Firma eylülde üretime geçiyor, inşallah yıl sonuna kadar 100 tane aracı alacağız.'' Gökçek, bir gazetecinin, 100 otomobilin belediyeye yetip yetmeyeceğini sorusuna, ''100 tane yeter, gerisini siz alırsınız'' yanıtını verdi. Gökçek, elektrikli otomobili makam aracı olarak da kullanabileceğini söyledi. Çevik ise aracın 135 kilometre hızla gidebildiğini, hızın 200 kilometreye kadar çıkabildiğini ifade ederek, normal yakıtla çalışan bir araçtan 12 kat daha ekonomik olduğunu belirtti. Çevik, şarjının 6-8 saat arasında dolabildiğini ve aküsünün 8 yıl kullanılabildiğini söyledi. Gökçek, daha sonra Çevik ile birlikte otomobile binerek belediye binası civarında ve Konya yolunda test sürüşü yaptı.