Gökçek'e zor soru: Evinde suyu arıtıyor musun?

CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Karayalçın, ''Televizyonlar karşısına geçip su içenlerin evlerine arıtma tesisi kurup kurmadıklarını soruyorum'' dedi.



Hafriyatçılar tarafından Dikmen'de bir kıraathanede düzenlenen toplantıda konuşan Karayalçın, Turgut Altınok'un AK Parti'nin Keçiören Belediye Başkan Adaylığından çekilmesinin Keçiören kadar Ankara için de önemli sonuçlar getireceğine inandığını belirtti.



Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ile Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'un aynı partiden olmalarına rağmen birbirlerine karşı kullandıkları üslubu eleştiren Karayalçın, ''Burası Başkent, Gazi Mustafa Kemal'in bir numaralı hemşehrisi olduğu kent. Başkentte belediye başkanlarının birbirlerine nasıl hitap ettiğine bakın, Ankara buna layık değil, Ankara bu anlayıştan kurtulmalıdır'' diye konuştu.



Karayalçın, Altınok'un bir kaç ay önce bir röportajında Ankara Büyükşehir Belediyesi bütçesinin 5.5 milyar TL olduğunu, buna hafriyat gelirleri, otopark ve AŞTİ gelirlerinin dahil olmadığını söylediğini ifade ederek, şunları kaydetti:



''Böyle bir şey olabilir mi? 'Olamaz' dediklerimiz, 15 yılda artarak oluyor. Öyle anlaşılıyor ki hafriyattan alınan paralar belli yerlere gidiyor. Bu belediyenin yapmadığı yok. Belediye gelirleri belli yerlerde toplanmış, belirli yerlere tahsis edilmiş. Belediye hafriyat işine girmiş. Spor kulübü yöneticiliğine soyunmuş. Nasip olur da seçilirsem sadece belediyecilik yapacağım. Spor kulübü başkanlığı ve hafriyatçılık yapmayacağım.''



Karayalçın, Ankara Büyükşehir Belediyesi yönetiminde ciddi yanlışlıklar yapıldığını, son olarak Mezarlıklar Müdürlüğünde de ''soygun'' gerçekleştirildiğinin ortaya çıktığını iddia etti.



Belediye başkanlığı yapmış biri olarak Mezarlıklar Müdürlüğünde ''soygun'' olacağının hiç aklına gelmediğini dile getiren Karayalçın, ''Ankara Büyükşehir Belediye Başkanının haberim yoktu demesi kabul edilebilir mi'' dedi.



''GÖKÇEK, PROJELERİNİ NOTERE ONAYLATMIŞ''



Murat Karayalçın, Gökçek'in projelerini çalınacağı kaygısıyla notere onaylattığını öne sürerek, konuşmasına şöyle devam etti:



''Gökçek'in bir nolu projesi disneyland, iki nolu projesi hayvanat bahçesi. Bu bir öncelik meselesi. Ben ne disneylanda ne hayvanat bahçesine karşıyım. Eğer olanak varsa yapılır, ama kaynakların kıt olduğu yerde siyasetçinin görevi hemşehrilerinin ihtiyacı doğrultusunda önceliği belirlemek. Bizim önceliğimizde bunlar yok. Eşeğe ters binmiş Nasrettin Hoca heykelinin önceliği yok. Bir belediye başkanı önceliği disneyland ve hayvanat bahçesine veremez, öncelik su olmalıdır. Ankaralılar, Kızılırmak suyunu arıtılmadan kullanıyorlar. Belediyenin dün Kızılırmak'tan verilen suyu kesmesi, Ankara'ya kirli su verildiğinin tescil edilmesidir. Kızılırmak suyuna ihtiyaç yoktu ise Ankara'nın 1 milyar dolarını neden harcadın? 29 Marttan sonra bunların hesabını soracağız.



Kızılırmak suyunun arıtılmadan şebekeye verilmemesi gerekirdi. Burada söz konusu olan halk sağlığıdır. Uzmanlar bu suyun kullanılmasının sonuçlarının 15-20 yıl sonra ortaya çıkacağını söylüyorlar. Biz bu filmi daha önce görmüştük.''



Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in Kızılırmak suyunun kullanımının sakıncası olmadığını kanıtlamak amacıyla kameralar karşısına geçerek musluk suyu içtiğini anımsatan Karayalçın, ''Televizyonlar karşısına geçip su içenlerin evlerine arıtma tesisi kurup kurmadıklarını soruyorum. Yanıtlamazlarsa cevabını ben vereceğim'' dedi.