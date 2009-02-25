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Politika

Gökçek'e yeni suçlama

Sayıştay denetçileri, Büyükşehir Belediyesi’nin Ankaraspor’a 6 milyon lira aktarıp aktarmadığının açıklanmasını istedi.

25 Şubat 2009 02:00

Sanıştay denetçileri, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin Ankaraspor’a 6 milyon lira aktarıp aktarılmadığının açıklanmasını istedi.

Kanal D’nin haberine göre; Sanıştay denetçilerinin yaptığı incelemede, Büyükşehir Saymanlığı’nın hesaplarında belediyenin Ankaraspor Kulübü’ne para aktardığı tesbit edildi. Büyükşehir Belediyesi ise para aktarılan Büyükşehir Belediyesi Ankaraspor Kulübü’nün profesyonel Ankaraspor Kulübü ile bir ilişkisinin bulunmadığını, bu kulübe amatör sporlara destek için yardım yapıldığını açıkladı.

Ancak Sayıştay, Vakıfbank kayıtlarında yaptığı incelemede, belediyeye ait hesaptan kulübe para aktarıldığını ve paraların bir bölümünün de futbolcu transferinde kullanıldığını tesbit etti. 2005 yılında Ankaraspor’a transfer olan Ümit Aydın’ın transfer taksidinin de bu hesaptan yapıldığı belgelendi.

Sayıştay denetçilerinin raporunda, “Söz konusu ödemenin nereye harcandığı belli değildir. Bu paranın profesyonel olarak faaliyet gösteren futbol takımına hiçbir şekilde gitmemesi gerekmektedir” denildi. Sayıştay konuyla ilgili olarak belediyeden, 6 milyon liranın nereye harcandığının belgelenmesini istedi. Konuyla ilgili olarak Büyükşehir Belediye Başkanı Gökçek’in bugün bir açıklama yapacağı belirtiliyor.

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