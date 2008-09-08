Gökçek'e karşı Karayalçın

CHP, İstanbul, Ankara ve İzmir'de yerel seçimleri kazanacak aday arıyor. İstanbul için Kılıçdaroğlu, Ankara için Karayalçın gündemde..



CHP'de yerel seçimleri 'kazanacak adaylar bulmaya' yönelik çalışmaların sonuçları ortaya çıkmaya başladı. DSP'nin ağır toplarından Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ve Ordu Belediye Başkanı Seyit Torun'un CHP'ye girmesi konusunda anlaşmanın sağlandığı belirtilirken, İstanbul, Ankara ve İzmir için arayışlar sürüyor.



İSTANBUL'U KAZAN



CHP'nin büyük kentlerdeki adaylarının belirlenmesi sürecinde örgütün yanı sıra sivil toplum örgütlerinin görüşleri alınacak. İstanbul için konuşulan İlhan Kesici ve eski İTO Başkanı Atalay Şahinoğlu'nun isimlerinin yanına AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Şaban Dişli'yi hedef alan belgeli, etkin muhalefeti ile dikkati çeken Kemal Kılıçdarolu da eklendi. İzmir'de ise Başkan Aziz Kocaoğlu'nun yanı sıra eski bakanlardan Hakan Tartan ve İzmir milletvekillerinden Mehmet Ali Susam'ın adı geçiyor.



EN ZORU ANKARA



CHP'nin Ankara'da Büyükşehir ve Çankaya başkan adayları ile ilgili ciddi araştırmalar yapılıyor. Büyükşehir için eski ODTÜ Rektörü Ural Akbulut'un yanı sıra CHP Grup Başkan Vekili Hakkı Süha Okay ve eski TMMOB genel başkanlarından Bülent Tanık'ın da adı anılmaya başlandı. Ayrıca Ankara'yı yeniden kazanmak için SHP lideri Murat Karayalçın'a da teklif götürülebileceği konuşuluyor. CHP, Karayalçın'ın CHP'nin adayı olması konusunda ısrarcı. Karayalçın'ın "SHP'nin adayı olurum, beni destekleyin" ısrarından vazgeçip geçmeyeceği ise bilinmiyor. CHP'nin kazanma şansı en yüksek ilçe olan Çankaya için talipli oldukça fazla. Ancak en çok eski Ürgüp Belediye Başkanı Bekir Ödemiş ile halen Başkan olan Muzaffer Eryılmaz'ın adı konuşuluyor. Eskişehir'de Yılmaz Büyükerşen, Ordu'da Seyit Torun'un adaylıkları konusunda önemli ilerlemeler sağlanırken, Kocaeli'de Sefa Sirmen'in aday gösterilmesine kesin gözüyle bakılıyor. Şişli'de Mustafa Sarıgül'ün karşısına Berhan Şimşek'in çıkarılabileceği dile getiriliyor. CHP'ye katılması beklenen Ediz Hun'un da Şişli'den aday yapılabileceği de belirtiliyor.



