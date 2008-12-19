Gökçek'e iki artçı şok

AKP, Ankara için yeni isim arıyor

Gökçek düellonun tekrarını istiyor

CHP Grup Başkanvekili Kemal Kılıçdaroğlu’yla canlı yayındaki düellosu Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek’e pahalıya patladı. Enerji Piyasası Denetleme Kurulu (EPDK), yeniden Ankara'da EGO'nun peşine düştü. CHP Grup Başkanvekili Kemal Kılıçdaroğlu da, Ergenekon dosyasından yeni bir fatura ortaya attı.Star Haber’de Uğur Dündar yönetimindeki tartışma AB Sosyo Ekonomik Statüde 20.30 reyting ve 49.70 izlenme payı ile Türkiye’yi ekran başına kilitlerken, Kılıçdaroğlu, kamuoyu önünde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) raporlarını göstererek Gökçek’i suçlayınca, kurum harekete geçti. EPDK, 2006’dan bu yana tüm uyarılarına rağmen tahsil ettiği fazla parayı abonelere geri ödemeyen EGO’yla ilgili kararını yeniden gündemine aldı. Bu durumda, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankaralılardan fazladan tahsil edilen gaz bedellerinin geri ödemelerini tahsilattan dört yıl ve bunun Kurul kararı ile tespit edildiği tarihten itibaren beş gün içinde değil yaklaşık 1.5 sene sonra yapmaya başlayacak.Bu arada Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF) Başkanı Ali Çetin de, EGO’ya dava açtıklarını bildirdi. "Borçlar Kanunu’na göre bizim alacaklar için bir vade anlaşmamız yok. 2009’un haziran ayını beklemek zorunda değiliz" diyen Çetin, 2008’in mart ayından beri bu konuda mücadele sürdürdüklerini kayderek şöyle konuştu:"EGO, 800 bin tüketiciden K katsayısını şişirerek 50 milyon dolar civarında, serbest tüketicilerden de 39 trilyon para topladı. Biz o nedenle icra işlemi başlattık. Serbest tüketicilerin de tamamına mektup gönderdik ve ’Sizden faturalarınızı şişirerek şu kadar para aldı’ dedik. Bunlar kara vicdanlı. Çünkü şu karda kışta 800 bin Ankaralı’nın parasını ödemeyecekler, yaz gelince ödeyecekler. Balgat İşçi Lojmanlarından bir trilyon lira almışlar. Onlar dar gelirli vatandaşlar. Yazık günah değil mi? ’Yaz gelsin, ben sana 12 taksitle ödeyeceğim’ diyorlar. Biz bunun için icra işlemi başlattık. Emsal karar olacak. Avukat paralarını biz vereceğiz, gelin icraya verin diyeceğiz."4646 sayılı Doğalgaz Piyasası Kanunu’na göre, dağıtım şirketleri düzenlemeleri ve faaliyetleri EPDK’nın denetimine tabi. Kurum, kendisinin çıkardığı mevzuata şirketlerin aykırı davrandığını tespit etmesi halinde, kanunen yanlışın düzeltilmesini isteyip bu konuyla ilgili ihtar ve para cezası gibi uygulamalar gerçekleştiriyor. EPDK, daha önce de Erzurum ve Eskişehir Doğalgaz Dağıtım şirketlerinin K katsayısının yanlış hesaplanmasından kaynaklı vatandaştan fazla para tahsil ettiklerini tespit etmiş ve şirketler tarafından bu paralar abonelere iade edilmişti.Canlı tartışmada Gökçek’i sıkıştıran Kemal Kılıçdaroğlu, dün de belgeli bir iddiayı ortaya attı.Kılıçdaroğlu, Ergenekon davası dosyasında, Gökçek’in bir danışmanlık firmasına Başbakan Tayyip Erdoğan hakkında araştırma yaptırmak için 354 milyar (354 bin YTL) lira ödediğini gösteren bir fatura olduğunu savundu ve bu ödemenin nereden yapıldığını sordu.TBMM’de gazetecilerle sohbet eden Kılıçdaroğlu, Ergenekon davası klasörlerinde Gökçek adına kesilmiş 354 milyar liralık bir fatura bulunduğunu belirterek şunları söyledi:"Ergenekon soruşturmasında bir fatura var, 354 milyar lira. Bunun 54 milyarı KDV. Bu fatura doğru. Bir danışmanlık firmasından hizmet alımı. Firmanın adı SESAR. Gökçek, bu parayı fiilen ödedi. Hadi bilboard paralarından vazgeçtik, bu 354 milyar lirayı nereden ödedi?"Kılıçdaroğlu’nun bahsettiği fatura 13.06.2003 tarihini taşıyor. Faturanın açıklamalar bölümünde, alt alta sıralanmış şu ifadeler yer alıyor:Danışmanlık Ücreti. (Ağustos 2002-Ocak 2003, 6 ay): 216.457.627.100 TL.AKP Başkanı R.T. Erdoğan’ın Tutarsızlıkları Araştırması : 18.038.135.590 TL.AKP’nin İktidara Gelmesi Nasıl Önlenir Araştırması: 24.050.847.450 TL.R.T. Erdoğan İktidara Geldiğinde Nasıl Yıpratılır Araştırması: 42.088.983.050 TL.Toplam: 300.635.593.100 TL.KDV: 54.114.406.650 TLGenel Toplam: 354.749.999.350 TL.Kılıçdaroğlu, dün TV’deki düelloda dile getiremediği iddialarını da kamuoyu bilgisine sundu ve şöyle konuştu:"Ben rakamları açıklamaya kalktıkça Sayın Gökçek farklı yerlere çekmeye çalıştı. Ahláki olarak rahatsız oldum, ama siyaseten de çok rahatım. İkisini (Gökçek ve Dengir Mir Mehmet Fırat) şöyle karşılaştırabilirim; Ankara gibi saygın bir kentin Büyükşehir Belediye Başkanı’nın bu kadar acz içinde kalacağını tahmin etmedim. Fırat’ın düzeyli anlatımı vardı. Gökçek’le ilgili en iyi değerlendirmeyi yine Dengir Fırat yapmış olmalı."Kılıçdaroğlu’nun gönderme yaptığı AKP Adana Milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat’ın sözlerini Kanal D Muhabiri İbrahim Gündüz internet sitesinde yazdı. Bu habere göre Fırat, TBMM kulisinde sohbet ederken, "Valla Melih daha şıllıktır. Kemal Kılıçdaroğlu Melih’le baş edemez. Melih PKK’dan girer, genelevden çıkar" dedi.Kılıçdaroğlu, Gökçek’in düelloda yanıt veremediği sorularını da şöyle sıraladı:"Sayın Gökçek, dünyada hiçbir belediye başkanının almadığı kadar yüksek parayla doğalgaz sayacı aldı. 224.5 Euro ön ödemeli sayaçların Ankaralılara faturası 138 milyon dolar. Gökçek’e ısrarla, bu fiyattan herhangi bir ülkede bir başkanın sayaç alıp almadığını sordum. Ama bu sorunun yanıtı yok.""İkinci nokta, aboneliğini yenileyenlerden 2004 yılı içinde 150 dolar açıktan para aldı EPDK bunun iadesine karar verdi. Gökçek, ’Dava açanlarda öderim’ diyor. EGO Hukuk Müşavirliği de bu 150 dolarların aboneden alınmaması gerektiğini söylüyor. Ödemeler kimlere yapılacak, belli değil. O liste sadece EGO’da var.""Bir milyon metreküpün üstünde tüketim yapanlar var. Bunlardan 4. 712 milyon YTL fazla doğalgaz parası alındı. EPDK, bu paranın da geri ödenmesini istiyor. Öğrenci yurtları, tıp merkezleri, rehabilatasyon merkezleri var. Hangi gerekçe ile 14 trilyon fazla para alırsınız? Bir Başkan’ın görevi beldenin çıkarlarını korumaktır. Amir hüküm bu. Korumazsa o yasaya aykırı davranıyor demektir. Gökçek’in durumu da budur.""Bir başka iddiam ise 800 bin Ankaralı’dan fazla bedel almış. Bu konuda da EPDK paranın iadesini istiyor. Ama Gökçek seçimlerden sonra ödeyeceğini söylüyor. Niçin?"SESAR (Siyasi Ekonomik, Sosyal Araştırmalar ve Strateji Geliştirme Merkezi) Başkanı İsmail Yıldız, Ergenekon kapsamında terör örgütüne üye olma, askeri itaatsizliğe teşvik gibi suçlardan tutuklanmıştı. Yıldız, Ergenekon Davası’nın 24 Kasım 2008 tarihindeki duruşmasında verdiği ifadede şunları söylemişti: "AKP milletvekilleriyle ilgili bilgisayarımda bulunan bilgiler bir fişleme çalışması değil, AKP tarafından istenen bir araştırmadır. Benden yorum istemişlerdi. Ben de bunu yapıp parasını aldım. Faturası dosyada. Bundan para kazanıyorum."Melih Gökçek, Ergenekon davası klasörlerinde kendi imzasıyla kesilmiş 354 milyar TL'lik fatura bulunduğu iddialarına, dün gece HaberTürk'te Fatih Altaylı'nın Teke Tek programında yanıt verdi. Gökçek şunları söyledi:"Demokrat Parti'nin kuruluş hadisesi sırasında SESAR denilen vatandaş bana geldi. 'Sizin çalışmalarınızı takdir ediyorum, size yardım edeceğim' dedi. Onun arkasından belediye başkanı olduktan sonra bir de baktım ki önüme bir tane fatura geldi. Adama açtım, 'Kardeşim bu neyin nesi' diye sordum. 'Ben araştırmalar yaptım, parayı ödeyeceksin' dedi. Hemen avukatıma verdimb Bu sahte, hayali bir şey. Avukatıma, 'Senedim, sepetim varsa getirsin, yoksa savcılığa verin' dedim. Deli miyim ben? Faturayı getirdi, gönderdiği ben de kaldı. Bu para döenmedi yani. KDV yatırıldıysa bu kendisinin sorunu. Benim bu parayı ödediğimi bir kişi ispat etsin ben Türkiye'nin huzuruna çıkar yalancıyım derim. Eften püften Ergenekon ile Gökçek'in ne ilgisi var?"