Gökçek'e 'edepsiz' diyene hapis!



Twitter’da bir kadına yönelik kürtajla ilgili sözleri üzerine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek hakkında başlatılan #EdepsizsinMelihGokcek etiketiyle tweet atan bir kullanıcıya hapis cezası verildi. Paraya çevrilen ceza, denetimli serbestlik kapsamında ertelendi.

Ankara 23. Sulh Ceza Mahkemesi, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek hakkında #EdepsizsinMelihGokcek etiketiyle “Bu kadar insan söylüyorsa bir bildikleri vardır” tweeti atan İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde çalışan Kıvanç Yorulmaz’a 75 gün hapis cezası verdi. Yorulmaz’ın bin 500 lira paraya çevrilen cezası, 5 yıl içerisinde başka bir suç işlediği takdirde tatbik edilecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi yetkilileri Gökçek’in avukatlarının sosyal medya üzerinden hakaret edildiği gerekçesiyle şu ana kadar binin üzerinde kişi hakkında suç duyurusunda bulunduğu bilgisini verdi. Yetkililer Kıvanç Yorulmaz’ın yanı sıra 23 kişinin daha mahkeme tarafından hapis ve adli para cezasına çarptırıldığını belirterek 250 kişi için de duruşma gününün belli olduğunu söyledi.

Melih Gökçek’in bir kadın kullanıcıya “Sen çok mu kürtaj yaptırdın? Bu kadar bağırmanın nedeni bu mu?” mesajı göndermesinin ardından, Gökçek aleyhine “Edepsizsin Gökçek”, “terbiyesizsin Melih Gökçek” gibi başlıklar açılmış ve binlerce kullanıcı bu başlıklara yorumlar yazmıştı.