Gökçek'e bir salvo da Saadet'ten

Saadet Partisi'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Veysel Candan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in başkanlığı sırasında, Belediye Başkan Vekili ve Belediye Meclisi İmar Komisyonu Başkanı Seyfi Saltoğlu'nun imzasıyla yapılan imar planı tadilatıyla "Çankaya'da birilerine trilyonlarca lira rant sağlandığını" iddia etti.





Candan, partisinin il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, Ankara Büyükşehir Belediyesinin, Türkiye'nin en borçlu belediyesi olduğunu, buna karşın belediyede "israfın diz boyu" olduğunu öne sürdü.



Fazilet Partili belediye başkanı olduğu dönemde Gökçek'i israf konusunda resmi yazıyla uyardıklarını belirten Candan, "Akay geçidine 300 bin TL harcadı.



Uyardığımızda, 'müteahhitlerin ödediğini' söyledi. Bunun yanlış olduğunu söyledik. Açılış için bu parayı ödeyen müteahhit, sonra bunu ihalelerden çıkarıyor. Kamu kaynakları böyle israf ediliyor" dedi.



Candan, belediye şirketlerinde de yolsuzluklar yaşandığını savunarak, Türkiye'nin tarım ülkesi olmasına rağmen ANFA'nın İtalya'dan milyonlarca dolar harcayıp ağaç ithal etmesini eleştirdi. ANFA ve diğer belediye şirketlerinin şeffaf olmadığını öne süren Candan, bu şirketlerin işlemlerinin kontrol edilmesi halinde yeni yolsuzlukların ortaya çıkabileceğini söyledi.



Candan, Gökçek'in doğal gaz ve su satışından Ankaralıların cebinden fazladan trilyonlarca lira almasının yanı sıra, doğal gaz dağıtım hizmetini özelleştirme koşullarıyla da işi alacak firmaya 1,5 trilyon TL kar sağladığını kaydetti.



Sahte diploma iptal edildi



İmar planlarının, sağlıklı kentleşme ve yaşanabilir çevre açısından önemli olduğuna dikkati çeken Candan, buna karşın Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi İmar Komisyonunun başında yıllarca mimar ve mühendis yerine ilkokul mezunu Seyfi Saltoğlu'nun yer aldığını belirtti.



Candan, Saltoğlu'nun sonraki yıllarda sahte lise diploması aldığını ve bu sahte diplomanın resmi gazete ilanıyla iptal edildiğini anımsatarak, "Dünyanın hiçbir yerinde böyle özelliği olmayan birine imarla ilgili önemli imzalar attırılmaz. İmarla ilgili sadece bir karar için geçerli değil bu; 550 örnek var. Bu bir skandaldır. Bunu yapanlar nasıl 'oyları bölmeyin' diyebiliyor?" diye konuştu.



"Saltoğlu'nun imzasıyla yapılan imar planı tadilatıyla Çankaya'da birilerine milyonlarca lira rant sağlandığını" iddia eden Candan, bu plan değişikliğiyle bölgedeki yeşil alan ile okul alanının ortadan kaldırıldığını, yolların, yaklaşma mesafelerinin daraltıldığını, sadece inşaat yoğunluğunun artırılmasının önemsendiğini savundu.



Candan ayrıca, belediye arsalarının da ucuza satıldığını, Beytepe'de, imarla 50 milyon TL edebilecek bir aranın 1 milyon TL'ye satıldığını iddiaetti.



Gökçek ile Karayalçın aynı



Veysel Candan, Murat Karayalçın ile Melih Gökçek'in belediye başkanlığı yaptıkları dönemlerdeki uygulamalarına bakıldığında "birbirlerinden farklarının olmadığı"nın görülebileceğini savundu. Candan, Gökçek ve Karayalçın'ın, belediyeyi dış kaynaklarla büyük borçlara soktuklarını, borçların faizleri yüzünden Ankaralıların cebinden daha fazla para çıkmasına neden olduklarını ve belediye kaynaklarını israf ettiklerini kaydetti.



Gökçek ve Karayalçın'ın, bu tür olumsuzluklara rağmen halkı birbirleriyle korkuttuklarını belirten Candan, "Oyunun bozulduğunu, Ankaralıların bu seçimde daha dikkatli hareket edeceklerini" söyledi.



Daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Candan, bir soru üzerine, görevini kötüye kullanan büyükşehir belediye başkanlarına mevcut mevzuatla yeni başkanın hesap sormasının mümkün olmadığını, bu nedenle ilgili yasaların değişmesi gerektiğini ifade etti.



Candan, Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin'in sözleriyle ilgili soruya, "bu tür ifadelerin geçmişte de kullanıldığı ancak buna rağmen birçok belediye başkanlığını kazandıkları, bu tür söylemlerin bu seçimde de tutmadığının görüleceği" karşılığını verdi.

