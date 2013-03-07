Gökçek, yangının faturasını itfaiye müdürüne kesti

Ankara tarihinin en büyük yangın felaketlerinden biri olmasına rağmen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’e bilgi verilmedi. Saat 03.00’te büyük yangını tesadüfen öğrenen Gökçek, İtfaiye Müdürü Ceyhun Karakuş’a telefon etti. Olayla ilgili kendisine haber verilmeyen Gökçek çok sinirlenerek, “Sizi daha once de uyarmıştım. Büyük bir yangın olduğunda saat kaç olursa olsun beni arayın demiştim. Bu talimatımı dinlemeyen bir müdürle daha fazla çalışamam” diyerek Karakuş’u görevden aldı.

'Başkanımız daha önce uyarmıştı'

Büyükşehir Belediyesi Basın Koordinatörü Avni Kavlak, Karakuş’un alınmasıyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Başkanımız, İtfaiye Daire Başkanını, Ankara’da itfaiyenin müdahale ettiği önemli bir olayla ilgili kendisine bilgi vermediği için daha önce uyarmıştı. ‘Saat kaçta olursa olsun. Ankara’da önemli bir yangın olduğunda, itfaiyeyle ilgili önemli bir konu olduğunda, saat kaçta, nerede olursa olsun benim bilgim olacak. Yatıyorsam uyuyorsam uyandırıp bana bilgi vereceksiniz’ demişti. Ancak bu yangında maalesef saat gece 12.00’de yangın çıkmasına ve saat 03.00’te yangın söndürülmesine karşın, Başkan zaten o saatte kendi bürosunda çalışıyordu. O saatte başka bir yerden gelen telefon üzerine tesadüfen yangından bilgi sahibi oldu. Bunun üzerine İtfaiye Daire Başkanını arayarak, ‘Nedir? Böyle bir yangın mı var?’ diye sordu. İtfaiye Daire Başkanı da ‘Evet efendim. Böyle bir yangın var. Yangını biz şu anda söndürdük’ diyor, saat 03.00’te. Başkan da bunun üzerine diyor ki ‘Kardeşim ben size daha önce bana her ne olursa olsun haber verin dedim. 685 iş yerinin, esnafın iş yerinin yandığı bir yangını bana haber vermiyorsanız o zaman ben sizle çalışmam’ diyerek, görevden el çektirdi.”