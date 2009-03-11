Gökçek: Vural ve Bölükbaşı ülkücü değil

AKP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Melih Gökçek, MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural ile Ankara Milletvekili Deniz Bölükbaşı'nın ülkücü olmadığını ileri sürerken, CHP adayı Murat Karayalçın'ı da televizyonda tartışmaya çağırdı.





Gökçek, dün akşam CNN Türk'te yayınlanan Tarafsız Bölge'de Ahmet Hakan'ın konuğu oldu. MHP Grup Başkan Vekili Oktay Vural ve Ankara Milletvekili Deniz Bölükbaşı'nın ülkücü olmadığını ileri süren Gökçek, kendisinin MHP tabanından geldiğini savundu.



Gökçek, "MHP için çok önemli hizmetler yaptım. Oktay Vural MHP'ye benim kadar hizmet etmemiştir. Ben MHP'nin 1992'de Meclis'e girmesini sağlayan oluşumun mimarıydım. MHP'ye bugüne kadar sürekli destek verdim. Bugün MHP içinde bulunan Oktay Vural ve Deniz Bölükbaşı ise partiye dışardan gelmişlerdir. Bunların ülkücüklükle alakası yok" dedi.



Karayalçın'a davet



Gökçek, CHP adayı Murat Karayalçın'ın, 'Onunla Kılıçdaroğlu'yla yaptığı düellodan sonra tartışmanın bir anlamı olmadığını anladım. Bu yüzden de tartışmayacağım' açıklamasını da şöyle yorumladı: "Kaçmasın, söz, sert davranmayacağım. Kaçmanın bahanesini bulmuş. Gelsin tartışalım, 5 dakika o konuşsun 5 dakika ben. Ama gelemez. Hangi konuda iyiyse gelsin konuşalım, terazinin hangi kefesi ağır görülsün. Böyle korkaklık olur mu.'