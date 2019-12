'Gökçek, ülkücüler seni not etti'

MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in 29 Mart seçimlerinden sonra tarih kitaplarının altında dip not olarak kalacağını söyledi. Vural, Gökçek’in asılsız iddialarla saldırgan bir tavır sergilediğini belirterek, “Ülkücüler seni not etmiştir” dedi.





Vural, TBMM’de düzenliği basın toplantında, EGO’nun alım yaptığı ürünlerde inanılmaz bir savurganlık yaşandığını, adeta peşkeş çekildiğini savundu. Toplantıya başlarken, ‘malum şahıs’ ifadesini kullanan Vural, Melih Gökçek’in yalan haber ve komplolarla basını meşgul ettiğini, kendisine bir sıfat bulamadığını ifade etti. Gökçek’e, “Sen kimsin?” sorusunu yönelten Vural, “Şimdi saldırgan bir tutum sergiliyor. Ülkücüler seni not etti. Büyükşehir Belediye Başkanlığın 29 Mart’ta bitecek. Bu tarihten sonra tarih kitaplarında dip not olacaksın. Ankara’nın kaynaklarını peşkeş çekenlerin adliye kapısı birinci adresi olacak” dedi.



"Fişleme yapıyor"



Korkunun ecele faydası olmadığını, Ankaralıların Gökçek’in kabusu olacağını, hesap soracağını bir kez daha vurgulayan Vural, Gökçek’in siyasete yaklaşımını da eleştirerek, “Nasıl bir zihniyettir ki kendi partisi ve yöneticileri hakkında bilgi topluyor. Bunlarla dosyalama ve fişleme yapıyor. Tüm bunlar yakın zamanda kamuoyuna açıklanacaktır” diye konuştu.



Bu konuşmasının ardından sözü EGO’daki alımlara getiren Oktay Vural, “Bakınız Metro vagonlarında kullanılan rulman 700 Euro’dur. Araya ithalatçı firma girdiğinde bu rakam 1449 Euro’ya çıkmıştır. Silindirik rulmanın fiyatı ise 349 Euro’dur. Bu imalatçı firmada 129 Euro’dur. Yine piston conta takımı 51 Euro’ya alınmıştır. OSTİM’de bu parça 4 Euro’dur. Kapıları kapatan piston 2016 Euro. OSTİM’de bunun 150 Euro’ya yapılması mümkündür. Kısaca EGO’daki alımlar Ankaralıların aleyhine yapılmıştır. EGO’nun kaynakları nasıl ve kimler tarafından tüketilmektedir, bunlar sadece birkaç örnektir. Bu iddialara cevap veremeyenler, basında yalanlar ortaya atmaktadırlar” şeklinde konuştu.



"AKP'nin önündeki saksılar Romanya'dan geldi"



AKP’nin Genel Merkezi önündeki tahta saksıların fotoğrafını gösteren ve bunların Romanya’dan ithal edildiğini de anlatan Vural, saksılardan küçüklerinin 86 lira, büyüklerinin ise 313 lira olduğunu kaydetti. “Saksılar Romanya’dan, granitler Çin’den geliyor. Metronun parçaları da şuradan buradan İtalya’dan geliyor. Büyükşehir Belediyesi’nin 4.5 katrilyon, EGO’nun da 1.5 katrilyon Hazine’ye borcu var. Teklif verilen parçalar aynı, firmalar aynı, imzalar aynı. Ankara’da artık kapalı oda ilişkileri sona erecektir. Bu bahsettiklerimiz buz dağının görünen kısmıdır. Bunlardan daha yüzlerce örnek verilebilir. Dağıtılan rantlar Ankaralılara değil, yandaşlara dağıtılmıştır. Bunlar sona erecektir. Anketlerde MHP’nin Ankara’da önde olduğu görülmektedir. Ben şimdiden Ankaralılara hayırlı olsun diyorum” dedi.



Pinokyolu basın toplantısı



Basın toplantısını yaptığı masanın önüne yüzsüz bir pinokyo asan Vural'a, bir gazeteci, ''Melih Gökçek için mi?'' sorusunu yöneltti. Vural da ''Sadece 'Dekor olsun' diye koydum. Takdiri size bırakıyorum. Yorum ya da benzetme yapma gibi bir niyetim söz konusu değil. Ben, sadece sizin görselliğinize katkı sağlaması açısından bir malzeme olarak kullandım. Olayla ilişkili midir, değil midir? Ona basının ve değerli vatandaşlarımızın takdirine sunuyoruz'' karşılığını verdi.