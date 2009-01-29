Gökçek tıpış tıpış gidecek

CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Karayalçın, "Melih Gökçek, 30 Martta belediyeden tıpış tıpış gidecek" dedi.





Mamak 60 Evler Mahallesi'nde seçim bürosu açılışına katılan Karayalçın, burada yaptığı konuşmada, yol, altyapı, metro yapmanın belediyelerin temel görevleri arasında yer aldığını, ancak göreve gelmesi halinde bu işlerin yanı sıra Ankara'nın işsizlik ve diğer iktisadi sorunlarına da çözüm getireceklerini söyledi.



Karayalçın, Ankara'daki 180 bin civarında işsiz bulunduğunu belirterek, "Ankara maalesef gençlerine iş veremiyor. Bu Ankara'nın yüz karasıdır. Biz, 25 bin kişiye iş imkânı sağlayacağız" dedi. Karayalçın, istihdamda kadınlara, gençlere ve engellilere öncelik vereceklerini vurguladı.



İşçi ve memur kalacak



İstihdamı belediye çalışanlarının işlerine son vererek değil, ek istihdam olanakları yaratarak gerçekleştireceklerinin altını çizen Karayalçın, "Belediyeden çalışanlar değil, Gökçek ve belediye yöneticileri çıkarılacak. Gökçek, 30 Martta belediyeden tıpış tıpış gidecek. İşçi ve memur kalacak" diye konuştu.



İstihdam imkanlarının genişletilmesi bakımından Siteler'in eski ticari canlılığına kavuşturulması gerektiğini ifade eden Karayalçın, bunun için Dikimevi ile Siteler arasında 4 kilometrelik metro yapacaklarını belirtti.



Karayalçın, metronun devreye girmesiyle birlikte Çayyolu'nda oturan bir Ankaralının kolaylıkla Siteler'e kolayca gelip alışveriş yapma olanağına kavuşacağını, bunun da Siteler'in ayağa kalkmasına ve yeni iş olanaklarının ortaya çıkmasına imkan sağlayacağını ifade etti.



Murat Karayalçın, Mamak Doğukent'te üniversite kurulmasını düşündüklerini, burada eğitim görecek 5-10 bin öğrenciyle birlikte ilçenin kaderinin değişeceğini kaydetti.



Hemşeri desteği



Ayrıca, devletin rakamlarına göre yoksulluk sınırının 600 TL olduğunu anımsatan Karayalçın, geliri 600 TL'nin altında olan Ankaralılara, hemşeri geliri adı altında ekonomik destekte bulunacaklarını sözlerine ekledi.



Öte yandan, konuşması sırasında bazı gençlerin sık sık "Karayalçın başkan, Ankaragücü şampiyon" diye tezahüratta bulunmaları üzerine Karayalçın, CHP'nin Mamak Belediye Başkan Adayı Veli Küçükşahin'le beraber gençlerin uzattığı atkıları boyunlarına taktılar.



Küçükşahin de konuşmasında, başkan seçilmesi halinde Mamak'ta parti ayrımı gözetmeksizin çalışacaklarını, halka en iyi hizmeti sunacaklarını söyledi.

