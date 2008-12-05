'Gökçek tıpış tıpış gidecek'

Murat Karayalçın'ın CHP'den Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı, düzenlenen törenle açıklandı.

Parti genel merkezindeki törene, CHP'li ve SHP'li yöneticiler ile partililer katıldı. Deniz Baykal ve Murat Karayalçın salona birlikte gelerek partilileri selamladı.



Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra Baykal, yaptığı konuşmada, Ankara'da güzel şeyler olmasını ve bunun da Türkiye'ye yansımasını diledi.

Konuşmasının bu bölümünde mikrofonun bozulması üzerine Baykal, "Sabote etmek isteyenler olabileceğini biliyorum. Sakın ha, (Melih Gökçek yaptı) diye söylemeyin" diye espri yaptı.



Türkiye için el ele verme, ülkeye sahip çıkma ihtiyacı olduğunu belirten Baykal, "Ülkenin gidişatı malum. Her yerde her fırsatta buna 'dur' demek zorundayız" diye konuştu.

Parti olarak Murat Karayalçın'ın, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olmasına büyük bir inanç ve coşkuyla karar verdiklerini aktaran Baykal, "Hepimiz bu mücadelenin bir parçası olacağız" dedi.



'YSK süreyi uzatmalı'



Gelecek yıl yapılacak yerel seçimlerin, siyasi hayatın en tartışmalı seçimi konusunda aday olduğunu savunan Deniz Baykal, kütük konusunun ilk kez "yargının etkin gözetimi ve denetimi dışına çıktığı" görüşünü savundu.

Kütüklerin, bürokratların, idarenin oluşturduğu bir kütük olduğunu dile getiren Baykal, ilk kez böyle bir seçime gidileceğini ileri sürdü.

Son seçimden bu yana 6 milyon seçmen çıktığını ve bunun "anlaşılabilir olmadığını" savunan Baykal, yanlışların düzeltilebilmesi için tanınan itiraz süresinin yeterli olmadığını, bugün dolan 10 günlük sürenin uzatılması için YSK'ya başvurduklarını anımsattı.



Baykal, şöyle konuştu: "İşin temelinde büyük bir yanlışlık vardır, 6 milyon kişilik yanlışlık

vardır. Kesinlikle kabul edilebilir bir şey değildir. Bu şartlar altında seçim yapmanın Anayasa'nın öngördüğü şekilde yargının gözetimi altında yapılmış bir seçim, yargının katkısıyla yapılmış bir kütük olarak anlaşılması mümkün değildir.

Seçmen listelerinin askı süresinin uzatılması lazımdır. Uzatma yetmez, sorunu çözmeye ama bir emrivakiye sürüklenilmemesi için derhal YSK'nın bu süreyi mutlaka uzatması lazımdır. Uzatmadan yapılan bu seçim ham hum şarolop bir seçim olur" dedi.



Kütüklerin bu aşamada güvenilir bir nitelik taşımadığına inandıklarını ve YSK'yı göreve çağırdıklarını belirten Baykal, "YSK derhal toplanarak bir süre vermelidir. Bu sürede de kalıcı etkin önlemlerini almalıdır" diye konuştu. Baykal, sözlerini, salondakilere dönerek, "Özlediğim bir manzaraydı. Bundan büyük bir mutluluk duyuyorum" diyerek tamamladı.



'Tek bir yapıyla yola çıktık'



Karayalçın da AKP'nin yerel yönetimlerden uzaklaştırılması için güçlü inancının bulunduğunu söyledi.

Bunu bir adaylık refleksiyle söylemediğini belirten Karayalçın, "Eğer bir yönetim, ülkede istihdamı artıramıyorsa, alım gücünü düşürüyorsa, maaşların gerilemesine neden oluyorsa, hayat pahalılaşıyorsa o parti mutlaka iktidardan düşürülmelidir" dedi.



Karayalçın, Türkiye'de uzun süredir art arda iki seçim sonucunda iktidar olan partilerin, hemen peşinden gelen yerel seçimleri kaybettiğini belirtti. "Ben durumdan görev çıkardım" diyen Karayalçın, "Amaç, AKP'yi Ankara'dan düşürmekse gerisi ayrıntıdır diye düşündüm" dedi.



'Gökçek tıpış tıpış gidecek'



Bütün Ankaralılardan destek isteyen Karayalçın, 1999 yerel seçimlerinde ikili yapının tahribatlarını bildiklerini, onun için tek bir yapıyla yola çıktıklarını söyledi.

Karayalçın, "Biz Allah'ın izniyle bu seçimi alacağız. İl başkanımız, 'seçimlerin ardından belediye binasına helikopterle ineceğiz' demişti. Artık kapıdan mı gireriz bacadan mı gireriz, helikopterle mi ineriz bir yolunu buluruz ama Melih Gökçek gidecek hem de tıpış tıpış gidecek" dedi.