Gökçek tazminat ödeyecek

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek TÜDEF Başkanı Ali Çetin’e tazminat ödeyecek.



Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, katıldığı bir televizyon programında Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF) Başkanı Ali Çetin'in "kişilik haklarına saldırıda bulunduğu" iddiasıyla hakkında açılan davada bin 500 TL manevi tazminat ödemeye mahkum oldu.



Ankara 23. Asliye Hukuk Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına, Çetin'in avukatı Mustafa Kemal Köseler ile Gökçek'in avukatı Fatih Atalay katıldı.



Köseler, daha önceki iddialarını tekrarlayarak, davanın kabul edilmesini talep etti.



Atalay ise "Gökçek'in, Çetin'in kişilik haklarına hakaret kastı bulunmadığını" öne sürerek, davanın reddine karar verilmesini istedi.



Yargıç Zerrin Berke, davayı kısmen kabul ederek, Gökçek'in, dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte bin 500 TL manevi tazminat ödemesine karar verdi.



Gökçek'in avukatlarının kararı temyize götürecekleri öğrenildi.



Öte yandan, TÜDEF Başkanı Çetin, yaptığı açıklamada, "kazandıkları tazminatla temiz su alacaklarını ve Kızılay'da halka bedava dağıtacaklarını" söyledi.



Dava dilekçesinde, Gökçek'in, 3 Haziran 2008 tarihinde katıldığı bir televizyon programında Çetin'e yönelik sözleriyle "kişilik haklarına saldırıda bulunulduğu" iddia edilerek, 15 bin TL manevi tazminat talebinde bulunulmuştu.

