Gökçek sorusuna cevap yok

Birçok konuda yargılanması istenen ancak İçişleri Bakanlığı’nın izin vermemesi nedeniyle mahkeme yolundan dönen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek TBMM'de de tartışılamıyor.



CHP Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk, İçişleri Bakanı Beşir Atalay’a yargılama izninin verilmemesinin nedenlerine yönelik sorularına Meclis’te yanıt alamadı. Soru önergesine yanıt alamayan ve Meclis'in denetim yetkisinin yok sayılması nedeniyle çileden çıkan Köktürk, bu sefer konuyu “Bilgi Edinme Hakkı Yasası” kapsamına taşıyarak cevap istedi.



Birçok konuda yargılanması istenen ancak İçişleri Bakanlığı’nın soruşturma izni vermemesi nedeniyle mahkeme yolundan dönen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in durumu TBMM’de tartışma konusu oldu.



CHP Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk, İçişleri Bakanı Beşir Atalay’ın yanıtlaması istemiyle, “Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Aydın Kuyucu’nun, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ile 13 sanığın 'görevi kötüye kullanma' suçundan cezalandırılmalarını, diğer sanıkların beraatını talep ederken AKP Hükümetinin İçişleri Bakanının, Gökçek hakkındaki şikayet ve suç duyurularına karşın soruşturma izni vermemesi”ne ilişkin soru önergesi verdi.



Söz konusu soru önergesine aradan 3 ayın üzerinde bir zaman geçmesi ve yanıtlanmaması üzerine Köktürk konuyu “Bilgi Edinme Hakkı Yasası” kapsamında İçişleri Bakanlığı’na yönlendirdi. Köktürk, “Türk Ulusu adına yapmış olduğum denetim görevim engellenmiştir. Bunun üzerine, aynı sorularım Bilgi Edinme Hakkı Yasası kapsamında ilgili bakanlıklara yönlendirilmiştir” açıklamasında bulundu.



‘Yargıya cevap vermesi önlendi’



Köktürk, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Aydın Kuyucu’nun, 2004 yılı Mayıs ayında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ile 13 sanığın 'görevi kötüye kullanma' suçundan cezalandırılmalarını, diğer sanıkların beraatını talep ettiğini anımsatarak, dönemin İçişleri Bakanının, Gökçek hakkındaki şikâyet ve suç duyurularına karşın soruşturma izni vermeyerek Gökçek’in “yargıya hesap vermesinin” önlendiğini söyledi.



Cumhuriyet Savcılığına ve Danıştay’a yapılan başvurular ile Gökçek’in “görevi kötüye kullanma” suçundan yargılanma talebinin Danıştay Birinci Dairesince uygun görülmesi üzerine, Danıştay Birinci Dairesince “itirazların kabulü ile İçişleri Bakanı tarafından şikâyetin işleme konulmamasına ilişkin olarak verilen 9 Temmuz 2007 günlü kararın kaldırılmasının istenildiğinin ulusal basında yer aldığını söyleyen Köktürk, “11 ayda yüzde 82,5'i bulan doğalgaz ve elektrik zammının en önde gelen nedenlerinden birinin, Ankaralı yurttaşlarımızdan tahsilâtı aksatmayan AKP’li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in doğalgaz gelirlerini BOTAŞ'a ödemeyerek BOTAŞ’ı iflasın eşiğine getirmesi olduğu, BOTAŞ’a borcunun ödemeyen Gökçek’in, aynı zamanda 14 yıldır Başkanlığını yaptığı Ankara Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşlarının Hazine Müsteşarlığı'na olan vadesi geçmiş borç tutarının Ekim sonunda 4 milyar 60.7 milyon YTL'ye ulaştığı ulusal basınımıza yansıyan bilgilerden görülmektedir” dedi.



Söz konusu konuyu bir soru önergesi ile TBMM gündemine taşıyan Köktürk, aradan 3 ay geçmesine karşın önergenin yanıtlanmaması karşısında çileden çıktı. Söz konusu soru önergesinin yanıtlanmayarak TBMM’nin yok sayıldığı gerekçesi ile Köktürk, konuyu "sade bir vatandaş" gibi Bilgi Edinme Hakkı Yasası kapsamına taşıdı.



Soruşturma izni verilmeyen dosyalar



Köktürk, konu ile ilgili olarak Bilgi Edinme Hakkı Yasası kapsamında İçişleri Bakanlığı’na şu soruları yöneltti:



“-İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulunca ve Bakanlık Kontrolörlerince yapılan ön inceleme ve ön incelemeye esas konular, ön inceleme sonucunda verilen soruşturma izinleri, idari yargı kararları ile açılmış soruşturmalar ve soruşturma dosyaları ile dosyaya esas konu başlıkları nelerdir?



-İçişleri Bakanlığınca izin verilen soruşturmaların sonuçları nedir?



-İçişleri Bakanlığının soruşturma için izin vermediği konu ve dosyalar hangileridir?



-Yargı kararlarına karşın soruşturma izni verilmeyen dosyalar var mıdır? Varsa, bu dosyalar hangileridir?”

