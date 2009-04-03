Gökçek: Soruşturma rutin bir iş

Gökçek, yaptığı yazılı açıklamada, konuya ilişkin bazı basın yayın organlarında yapılan haberlerin "tarz olarak doğru olmadığını" savunarak, şunları kaydetti:"Olayların gelişim sürecini açıklamak gerekirse, her vatandaşın savcılığa gidip dilekçe verme hakkı vardır. Savcılık ise gelen dilekçeyi inceledikten sonra hakkımda herhangi bir soruşturma açılıp açılmayacağına dair İçişleri Bakanlığı'na bu dilekçeyi gönderir. Bakanlık da bu konuda soruşturma açılıp açılmayacağına karar verir.""Bazı internet siteleri ve televizyonlarda yer alan haberlerin iki şekilde ortaya çıktığını" ifade eden Gökçek, şu bilgileri verdi:"Bunlardan birincisi, Türkiye Komünist Partisi benimle ilgili savcılığa bir dilekçe veriyor. Savcılığa verilen dilekçe de İçişleri Bakanlığı'na intikal ettiriliyor ve dilekçe inceleniyor. Her ay böyle en az 8-10 hatta 20 tane incelemem olur. Çünkü vatandaşın şikayet hakkı vardır. İnceleme yapılır, soruşturma yapılıp yapılmayacağına da İçişleri Bakanlığı karar verir. Şu anda İçişleri Bakanlığı'nın bu konuda soruşturma yapılacağına dair vermiş olduğu herhangi bir kararı yoktur.""Hakkında 5 ayrı şikayet bulunduğunu" belirten Gökçek, şunları kaydetti:"İçişleri Bakanlığı bu konuda kendisine intikal eden dosyaları incelemiş ve herhangi bir işlem yapmaya gerek duymadığı için de geri çevirmiştir. Bunlar da kalkmış Danıştay'a gitmişler. Danıştay da 'Bunları bir incelemeniz lazım' demiş. Bu yüzden aynı konular yeniden İçişleri Bakanlığı'na geliyor. Olay bundan ibaret. İçişleri Bakanlığı aynı konuyu incelemeye gerek görmediği, dosya üzerinde inceleyip de herhangi bir suç unsuruna rastlamadığı olayı Danıştay 'Yeniden inceleyeceksiniz' dediği için bir daha inceleyecek.Bugüne kadar böyle rutin işler onlarca, yüzlerce kez olmuştur. Bu durum bir avuç suda fırtına koparma olayıdır. Anlayan da anlamayan da sevinç çığlıkları içerisinde sanki bir soruşturma varmış gibi söylüyorlar. Böyle bir soruşturma yoktur."Gökçek, "kendisinin yeniden seçilmesinden bazı çevrelerin rahatsız olduğunu" savunarak, "Kendisi hakkında iftira atanlar hakkında dava açacağını" da bildirdi.