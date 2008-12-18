Gökçek sıkışınca tartışmayı sabote etti

Basın: Gökçek üslubuyla puan kaybetti

CHP Grup Başkanvekili Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek arasında günlerdir beklenen tartışma dün yapıldı. Ancak Gökçek’in sürekli müdahaleleriyle tartışmayı yönetmekte zorlanan usta gazeteci Uğur Dündar, Gökçek’e “Sizin olduğunuz açık oturumda bulunmak istemem. Beni pişman ediyorsunuz” dedi.Dündar’ın yönetiminde Kılıçdaroğlu ve Gökçek arasındaki tartışma Star TV Ana Haber Bülteni’nde dün akşam yapıldı ve 1.5 saat sürdü.Dündar, program başlarken her iki tarafa da “siyasi etiğe uyulması ve sözün kesilmemesi” uyarısında bulundu. Ancak henüz programın başında Gökçek, “Etik uyarısına yüzde 100 katılıyorum. Ama birisine iftira atılırsa ispat edilemezse o da şerefsizliktir” diye konuşunca Dündar kendisini uyardı.Kılıçdaroğlu, Gökçek’in ilk açtığı ihalede doğalgaz sayacını 224.5 dolardan satın aldığını belirterek, “Bu fiyat uluslararası piyasada alay konusu oluyor ve ‘Ankara Fiyatı’ deniyor. 115 bin 456 mekanik sayaç var, niye ön ödemeli sayaca geçiliyor?” dedi.Gökçek ise Kılıçdaroğlu’nun Arena programında 1 Aralık’ta yaptığı açıklamada dile getirdiği, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin aynı marka doğalgaz sayacını İstanbul’a göre 145 euro daha fazla ödeyerek 168 euroya satın aldığı ve böylece 1994-2003 arasında 12.5 milyon euroluk bir fark oluştuğu iddiasını anımsatarak, “Faturasını gösterin, şerefli insan söylediğini ispat eder” dedi.Gökçek’in ısrarı üzerine Dündar “168 euro var mı efendim?” diye sorunca Kılıçdaroğlu, “168 euro değil, 168 dolar” diyerek iddiasında düzeltme yaptı. Gökçek ise “Demek ki yalan 1, yakaladık” dedi.Kılıçdaroğlu, söz konusu ön ödemeli doğalgaz sayaçlarının alındığı firmaya 55 trilyon ödeme yapıldığını, aynı firmaya daha sonra 10 yılını doldurmuş sayaçların 2 yıllık bakımı için 4.6 milyon YTL daha ödeme yapıldığını belirterek, “Niçin aynı firma? Dünyanın en pahalı sayacı Ankaralıya satılıyor? Sayaçlar ön ödemeli değil mekanik olsaydı, Ankara halkı 138 milyon dolar daha az ödeyecekti. Bu hortumu EPDK tescilledi” dedi. Dündar “hortum” denilmemesi için uyarırken, Gökçek “Böyle terbiyesizlik olmaz ki” dedi.Gökçek ise yanında getirdiği sayaçları göstererek Kılıçdaroğlu’nun, elektronik sayaç ile kartlı sayacı birbirinden ayırt edemediğini öne sürerek, “Bu peşin ödemeli sayacı 168 değil 63 euroya yani 133 YTL’ye aldık. İstanbul’un 23 euroya aldığı mekanik sayacı ise Gökçek 18 euroya almıştır. Murat Karayalçın ise bunu 109 YTL’ye almıştır” dedi.Dündar’ın “Karayalçın’ı karıştırmayın” uyarısına rağmen Gökçek, “Karayalçın döneminde, bizim 63 euroya aldığımız sayaç için teklifleri 358 dolar. Bizde yamyam yok, sizde var” dedi.Dündar da “Burada olmayan, gıyabında dövülen insanın hakkını savunmak benim görevim” dedi. Gökçek’in, “Siz niye Karayalçın’ın avukatlığına soyunuyorsunuz?” sözü üzerine Dündar, “Ben adaletin avukatıyım” dedi.Gökçek’in her fırsatta Kılıçdaroğlu’nun sözünü kesmesi üzerine Dündar “5 dakika tahammül edemez misiniz? Soru sorma makamı burası. Ben gerçekten çok üzgünüm. Sizi susturmak zorunda kalabilirim” dedi. Gökçek ise “Ya Sayın Dündar rica ederim, taraf tutmayın” dedi.Kılıçdaroğlu’nun, EPDK tespitlerine göre, Ankaralılardan doğalgaz bedeli olarak 14.7 trilyon liranın fazladan tahsil edildiğini belirtmesi üzerine, Gökçek de başka konuları gündeme getireceğini söyledi.Dündar ise, “Sayın Gökçek, beni bu açık oturumu yaptığıma pişman ediyorsunuz. Bitirmek durumundayım. Sevgili seyirciler size seslenirken bile güçlük çekiyorum” uyarısını yaptı. Kılıçdaroğlu “Sessizliğimi korudum” deyince Gökçek bu kez “Bırakın ya, böyle masumane pozları” şeklinde yanıt verdi.Gökçek, daha önce iktidara yakın gazetelere de yansıyan bir iddiayı gündeme getirerek Kılıçdaroğlu’nun, Almanya’da içinde 2 PKK’lının da bulunduğu bir araçta iken polisin kendilerine ceza yazdığını öne sürdü. Kılıçdaroğlu ise “Almanya’da ceza yazılırken ben Ankara’daydım, mümkün değil. Bu iddiayı ortaya atan adam dolandırıcılıktan hapis yattı” dedi.Gökçek, “Siz iftiracısınız. Bunu ispat edemediğiniz için şerefinizi burada kurtaramadınız. Siz sadece demagog ve iftiracısınız” dedi.Dündar’ın “Kimin demagog, kimin saldırgan olduğuna seyirci karar versin” demesi üzerine Gökçek, “Bundan sonra siz çağırsanız da gelmem” dedi. Bunun üzerine Dündar, “Sizin olduğunuz açık oturumda bulunmak istemem. Dürüst şekilde yönetmeye çalıştım. Sürçü lisan ettiysem lütfen bağışlayın. Burası yargı makamı değil, kimseyi suçlu ilan etme hakkına sahip değiliz” diyerek programı bitirdi.Kılıçdaroğlu, “İlk defa bir kenti soyup, kendisini haklı çıkarmak için konu dışına çıkan bir belediye başkanı gördüm” dedi.Program boyunca, Kılıçdaroğlu, Gökçek’e dönerek, “Telaşlanmayın”, “Heyecanlanmayın”, “Sakin olun”, “Beyefendinin terbiyesine hayranız”, “Düzeyi malum olduğu için sık sık sokak ağzı kullanıyor”, “İşte korkunun bedeli budur” gibi sözler sarf etti.Gökçek’in “Tırışkadan masal” demesi dikkati çekti. Gökçek’in terlediğini gören Kılıçdaroğlu, “Terliyor, mendil verin” derken, Gökçek de, “Ne terlemesi, sen psikolojik olarak başka şeyler yapmak istiyorsun” yanıtını verdi.Programın ardından Gökçek heyecanlı tavrının sorulması üzerine, “Herkesin bir televizyon tarzı vardır. Onun tarzı babacan bir poz takınması” dedi. Gökçek, “Galip kim?” sorusu üzerine de “Biz. Kılıçdaroğlu’nun balonu patlamıştır” dedi. Gökçek, yeniden aday gösterilme şansının arttığını söyledi.Tartışma sırasında Kılıçdaroğlu’nun konuşmasını sık sık bölmesi üzerine Dündar, Gökçek’ten Kılıçdaroğlu’nun konuşmasına izin vermesi için ricalarda bulundu.Gökçek’in, tavrını sürdürmesi üzerine Dündar, “Sayın seyirciler dikkatle izliyorsunuz. Elimden geldiğince adil yönetim göstermeye gayret ediyorum. Sayın Gökçek farklı yapıda konuşuyor. İki tarafa da aynı süreyi göstererek tamamlamaya kararlıyım” diye konuştu.Bu sırada, Dündar rejiden Gökçek’in sesini yayından almamalarını istedi.Dündar ayrıca Gökçek’i, “Size şunu hatırlatmak zorunayım. Bir kişi, televizyon tartışmasında yüksek sesle, agresif üslupla konuşursa seyirci onu vicdanında mahkum eder” diye uyardı.Tartışmada, Gökçek’in bazı belediye başkanları ile yayına katılamayan bazı kişilerle ilgili iddialarda bulunması üzerine Dündar, bu kişilere cevap hakkı tanıyacaklarını belirtti.Dündar, burası yargı makamı değil, kimseyi suçlu ilan etme hakkına sahip değiliz. burada bulunmayan ve suçlanan ilgililerden özür diliyorum. elimizden geldiğince cevap haklarını yansıtmaya çalışacağız. takdirin halkımızın sağduyu tarafından verileceğine inanıyorum.Tartışmada, Gökçek’in tavrını sürdürmeye devam etmesi ve Kılıçdaroğlu’nun da Gökçek’in hakkında dile getirdiği iddiaları aynı anda yanıtlamaya çalışması üzerine Dündar, “Burası yargı makamı değil. Kimseyi suçlu ilan etme hakkına sahip değiliz. Burada bulunmayan ve suçlanan ilgililerden özür diliyorum. Elimizden geldiğince cevap haklarını yansıtmaya çalışacağız. Takdirin halkımızın sağduyusu tarafından verileceğine inanıyorum” diyerek tartışmaya son verdi.Canlı yayındaki tartışmayı, tarafların mensubu olduğu partilerin liderleri Konya’dan izlemeye çalıştı.Başbakan Erdoğan izlemediği için yorum yapmadı ve “halk izliyor” demekle yetindi. Baykal ise kendisine telefonla gelen reaksiyonlara göre, Kılıçdaroğlu’nun yine başarılı bir iş çıkardığının anlaşıldığını söyledi.