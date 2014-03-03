Gökçek: Seçimden önce Yazıcıoğlu'nun kaseti yayınlanacak, sandıklar kaçırılacak

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek 30 Mart yerel seçim öncesi planlanan üç “kaos planı” olduğunu iddia etti.

A Haber'de yayınlanan Can Okanar yönetimindeki '’Anlatılmamış Öyküler'’ programına konuk olan Melih Gökçek’e göre, ilk olarak Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili Başbakan Tayyip Erdoğan'ın ses kaseti yayınlanacak, ardından Ukrayna'daki gibi olaylar çıkarılacak son olarak da, seçim günü sandıklar kaçırılacak.

Gökçek’in üç iddiası şöyle:

'Yazıcıoğlu'nun kaseti yayınlanacak, ülkücüler sokağa dökülecek'

Şu anda ellerinde üç kozları kaldı. Birincisi Muhsin Yazıcıoğlu montaj kaseti çıkacak. Muhalif yazarlar bunu kendileri de yazdılar bunu. Hatta birisi Twitter'dan yazdı, ben de bu kaset çıkarsa sizden bilinir savcılığa suç duyurusanda bulunurum deyince yazdıklarını sildi. Ülkücü camiayı sokağa dökmek için tam seçim öncesi kaos çıkaracaklar. Marjinal gruplarda buna katılacak.

'Ukrayna'daki gibi sokak olayları çıkarılacak'

Üçüncü tehlike mutlaka Ukrayna'da olduğu gibi molotoflu ortalğı yakıp yakan bir girişimde bulunacaklar. Almanya dergisi, Yanukoviç ile ilgili 650 milyon paralarla kaçtı diye bir uydurma yaydı. Ama adamın elinde iki bavul var. Yahu arkadaş iki bavula sığar mı bu para? Niye? Avrupa Birliği bu kişi Rus yanlısı olduğu için istemiyor. AKP'de böyle istenmediği için uydurma haberler yayılacak. Sokağa dökecekler göreceğiz ama başarılı olamayacaklar.

'AKP’nin güçlü olduğu yerlerde seçim sandıkları kaçırılacak'

Son koz sandıklar kaçırılacak. AKP'nin güçlü olduğu yerlerde sandıklar kaçırılacak. Marjinal gruplara şu anda eğitim yaptırılıyor. Eğitim metinlerini ortaya çıkaracağım yakında. Bu marjinal gruplar sandık başında olacak ve AKP hile yaptı diyecekler ama sandıkları kaçıracaklar.

İnsanların bu konuda titiz olması lazım. Önce olaylar sonra kasetler ve sonra sandığa saldırı.Ama tüm bu olaylara rağmen sandıktan birinci çıkacağız.