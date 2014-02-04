LGBT Dayanışma Derneği tarafından "Yılın Homofobiği" ödülünün verildiğini ve Melih Gökçek'in de aynı ödülü aldığının hatırlatılması üzerine yazar Ayşe Kulin, "Melih Gökçek ile aynı ödülü almak beni rencide etti" dedi.

CNN TÜRK'te Enver Aysever'le Aykırı Sorular programı, çağdaş edebiyatın başarılı kadın yazarlarından Ayşe Kulin'i ağırladı.

Ayşe Kulin yazarlık serüvenini ve yeni çıkan kitabı " Hayal " i Enver Aysever'e anlattı. Ayşe Kulin'in eşcinsellerin dünyasını anlatan " Gizli Anların Yolcusu" kitabının eşcinseller tarafından eleştirilmesi üzerine, LGBT Dayanışma Derneği tarafından "Yılın Homofobiği" ödülünün verildiğini ve Melih Gökçek'in de aynı ödülü aldığının hatırlatılması üzerine Kulin, "Melih Gökçek ile aynı ödülü almak beni rencide etti" dedi.