Gökçek sayaç paralarını geri ödeyecek

Gökçek sıkışınca tartışmayı sabote etti

Sayacın etrafında dönen sorular

Kılıçdaroğlu ile Gökçek'in arasındaki düellonun ana konusu olan doğalgaz sayaçlarında büyükşehir belediyesi geri adım attı. Fazla bedel alınan abonelere paraları geri veriliyor.Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in CHP Grup Başkanvekili Kemal Kılıçdaroğlu ile girdiği tartışma programında, doğalgaz abonelerinden fazla para alındığını kabul etmesinin ardından, 2004 yılında abone olurken, sayaç parası ve bağlantı parası olarak fazla para alınan 2 bin 275 kişiye 123 dolar ödeme kararı aldı. İncelemelerin sürdüğü, benzer durumdaki abone sayısının 4 bini bulabileceği bildirildi.Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), EGO Genel Müdürlüğü tarafından 2004 yılında abone olanlardan iki kez abone ücreti alındığını saptadı. Bu paranın abonelere geri ödenmesini isteyen EPDK, ödenecek rakamı da 123 dolar olarak belirtti.Konuyla ilgili Başkent Doğalgaz A.Ş.'den yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: "13.05.2008 tarihinden itibaren Şirketimize yapılan yazılı başvurular titizlikle incelenmiş ve bunlar arasında mükerrer ücret ödediği için iade almaya hak kazananların sayısının 22.12.2008 tarihi itibariyle 2 bin 275 olduğu tespit edilmiştir. Bu abonelerimizin adreslerine tebligatlar yapılmaktadır."123 ABD Doları olarak belirlenen bu bedellerin, 2 Ocak 2009'dan itibaren abonelere TL karşılığı olarak geri ödenmeye başlanacağını duyuran şirket, "Tespit çalışmalarına, şirketimize dava açan - açmayan tüm abonelerimiz değerlendirmeye alınmıştır" ifadesini kullandı.Başkent Doğalgaz A.Ş.'nin, (eski adıyla EGO) ödeme yapılması gereken abone sayısı 2275'den fazla. "İncelemeler devam ediyor" diyen yetkililer, bu sayının 4 bine yaklaşabileceğini belirttiler. Bu ödemenin 2004'te abone olan herkesi kapsamadığını belirten yetkililer, bu yıl içinde bazı abonelerden 300 dolar yerine 423 dolar ücret alındığını, ödemenin fazla alınan ücretleri kapsadığını belirttiler.Başkent Doğalgaz A.Ş.'nin sitesinde fazla para alınan abonelerin listesinin yayınlandığını belirten yetkililer, "Mektup alıp gelen vatandaşlara ödeme yapmaya başladık. düzeltme katsayısından kaynaklı fazla alınan paraların da ocakta ödenmesi için EPDK ile yazışmalarımız devam ediyor; kabul edilmesi halinde ocak, edilmezse en geç haziran ayı içinde onların da ödemesi yapılacak" diye konuştular.CHP Grup Başkanvekili Hakkı Suha Okay, Kılıçdaroğlu’nun açıklamaları sayesinde, Başkent Doğalgaz A.Ş’nin, 2 bin 275 abonenin 123 dolarını iade etme kararı aldığını belirterek, "Kılıçdaroğlu’nun bir katkısı daha olacak. Ankara halkı, Ankara’yı padişah gibi yöneten Melih Gökçek’ten de kurtulacak" dedi.Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ile CHP Grup Başkanvekili Kemal Kılıçdaroğlu arasında düelloya neden olan doğal gaz sayaçlarının halka yüzde yüz zamlı fiyatla satıldığı, İçişleri Bakanlığının kayıtlarıyla da ortaya çıktı. Dönemin İçişleri bakanı Abdülkadir Aksu’nun imzasını taşıyan iki ayrı resmi yazıda, "Ankara Büyükşehir belediyesinin 149 dolara aldığı doğalgaz sayaçlarını, vatandaşlara 300 dolara sattığını doğruladı. Gökçek de düello sonunda aradaki bu farkı kabul etmiş ve bu miktarın yeni yatırımlarda kullanıldığını açıklamıştı…Bu konudaki belgeleri de yine Kılıçdaroğlu ortaya çıkardı. Dönemin İçişleri Bakanı AKP’li Abdülkadir Aksu imzalı iki ayrı belgede de, 149 dolara alınan sayaçların vatandaşlara 300 dolara satıldığı ve aradaki 151 dolarlık farkın da vatandaştan "Gerekli prosedür ve hizmet karşılığı alındığı" vurgulanıyor. İkinci belgede ise 151 doların abonelik bağlantı hizmet bedeli" olduğu açıklanıyor. Böylelikle doğalgaz sayacı vatandaşa 300 dolara mal oluyor. Buna rağmen sayaçların mülkiyetinin EGO Genel Müdürlüğü'nde olduğu da vurgulanıyor.