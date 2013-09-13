Gökçek: Sarıgül CHP’nin başına geçecek; Kılıçdaroğlu gönderilecek

Melih Gökçek, Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün Cumhuriyet Halk Partisi’ne (CHP) geçtiği anda Genel Başkan yapılacağını, Kılıçadaroğlu'nun ise 'Baykal benzeri bir operasyonla' gönderileceğini iddia etti.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Mustafa Sarıgül'ü kesinlikle CHP'de görmek istemediğini fakat bazı kesimlerin Kılıçdaroğlu'nu köşeye sıkıştırdığını ve elini kolunu bağladığını iddia etti.

Samanyolu Haber televizyonunda Günlük programına katılan Gökçek, Mustafa Sarıgül'ün CHP'ye geçeceğini ve partiden içeriye adımını attığı anda genel başkan seçileceğini savundu. Gökçek 'Mustafa Sarıgül, CHP'nin kapısından içeriye adımını attığı anda genel başkan seçilecek. Kılıçdaroğlu'nun elini kolunu bağladılar. Öyle bir yerden kıstırdılar ki. Hiçbir şey yapamaz ve yapamıyor. Bunun ne olduğunu ben söylemeyeceğim. Yakında herkes duyar' dedi.

‘Baykal’a yaptıkları gibi yaparlar’

Sarıgül'ün CHP'ye gelmesiyle çok fazla bir şeyin değişmeyeceğini belirten Gökçek: 'Biraz Rüzgar estirirler. Hepsi o kadar. Başka da bir şey olmaz. Bunu Bülent Ecevit döneminde de yaptılar. Önce şişirdiler ve sonrasını herkes biliyor. Baktılar gitmiyor Baykal'a yaptıkları gibi yapıp indirirler' diyerek sözlerini tamamladı.