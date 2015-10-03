Gökçek: Olay yeri videosunu defalarca izledim, inanılır gibi değil, şoför bir sigara yakıyor...

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Ankara'da 12 kişinin yaşamını yitirdiği otobüs faciasına ilişkin olarak, "İnanılır gibi değil. Olay yeri videosunu defalarca izledim. Durdum, bir daha izledim. Gerçekten inanılır gibi değil. Otobüsü park edip iniyor. Sonra ne oluyorsa, bir sigara yakıyor. Gaza basıyor" dedi.

Hürriyet'ten Fatih Çekirge'ye konuşan Gökçek, "şoförün cinnet halinde olup olmadığının araştırıldığını" ifade etti. Şoförlere belirli aralıklarla psikolojik test yapıldığını söyleyen Gökçek, "Belirli aralıklarla uzmanlar kontrol ediyor. Ben de olaydan sonra şoförün psikolojik test sonuçlarına baktım. Hepsi tam puan... Yani ne oldu anlamadık" diye konuştu.