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Politika

Gökçek: Neoconlar, CHP'yi sağcıymış gibi gösterip solu iktidara getirmek istiyor

Melih Gökçek, ABD Büyükelçisi'nin 17 Aralık operasyonu sonrasında söylediği iddia edilen ''bir imparatorluğun çöküşünü seyrediyorsunuz'' sözlerini yalanlamadığını söyledi

31 Ocak 2014 13:31

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek,  Neoconlar hükmetmek kaydıyla siyasi partileri de yeniden dizayn etmeye karar verdi. Öncelikle Başbakan Tayyip Erdoğan ve AKP'yi götürmeye karar verdiler.CHP'yi sağcıymış gibi gösterip solu iktidara getirip, Türkiye'yi koalisyona götürmek istiyorlar'' dedi.

AKP Beypazarı Seçim Bürosu'nun açılışında konuşan Gökçek, "İstanbul'a 3. havalimanı, İstanbul Kanalı, boğaza 3. köprü ve 2 nükleer santral ile Türkiye 60 katrilyon kazanç elde edecek. Yabancıların aklı başından gitti, Türkiye'yi karıştırmaya karar verdiler. Amerika'da, Türkiye'deki Ergenokoncular gibi Neoconlar bulunuyor. Neoconlar, Gezi ile Türkiye'yi karıştırmaya çalıştılar" ifadesini kullandı.

Gökçek, "Ukrayna'yı ateş gölüne çevirdiler, iktidarı yıktılar. Daha önce Gürcistan, Mısır, Sırbistan, Afganistan'da da yaptılar. Başarılı olamadıkları tek ülke Türkiye oldu" dedi. Gökçek, şunları kaydetti:

"ABD elçisini davet ettim. 'Size olayların aslını birebir anlatalım' dedim. Sonunda, 'Dehşete düştüm' dedi. 'Kasım-aralık aylarında Başbakan Erdoğan ve AKP iktidarı gidecek' demişsiniz dedim. 'Kim söyledi?' dedi, 'yalanlasanıza' dedim. Yalanlamadı. 17 Aralık'tan sonra da 'Bir imparatorluğun çöküşünü seyrediyorsunuz' dedi. Uluslararası olaylar olduğu o kadar net yani. Her şey organize. Türkiye'ye bu baronlar ve Neoconlar hükmetmek kaydıyla siyasi partileri de yeniden dizayn etmeye karar verdi. Öncelikle Başbakan Erdoğan ve AKP'yi götürmeye karar verdiler.

CHP'yi sağcıymış gibi gösterip solu iktidara getirip, Türkiye'yi koalisyona götürmek istiyorlar. İstanbul adayları Mustafa Sarıgül, her kılığa giren bir tip. Sayın Mansur Yavaş'ın CHP'den aday olacağını bir sene önce Kemal Kılıçdaroğlu, Uğur Dündar'a söylemiş. Her şey önceden dizaynlı. MHP'de ise Sayın Devlet Bahçeli'nin gitmesini istiyorlar.'

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