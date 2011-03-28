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Yaşam

GÖKÇEK MUHARREM İNCE'Yİ DAVA EDECEK ANKARA (A.A)

28 Mart 2011 19:25

-GÖKÇEK MUHARREM İNCE'Yİ DAVA EDECEK ANKARA (A.A) - 28.03.2011 - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce'nin sosyal paylaşım sitesi ''twitter''daki iddialarıyla ilgili ''Kendisini mahkemeye vereceğim. Oradaki isnatlarını ispat etmek zorunda'' dedi. Kosova'nın başkenti Priştine'nin Belediye Başkanı Prof. Dr. İsa Mustafa, beraberindeki heyetle Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'i makamında ziyaret etti.  Büyükşehir Belediye Başkanlığı Haber Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Dikmen Vadisi ve Sokakta Çalışan Çocuklar Merkezi'ni gezen Mustafa ve beraberindekiler, Ankara'da yapılan işlerden etkilendiklerini belirterek, Gökçek'i tebrik etti.  Annesinin Prizrenli olduğunu ifade eden Gökçek de bu nedenle kendisinin ''Yarım Kosovalı'' sayıldığını ifade etti.  Konuşmaların ardından Gökçek, konuğuna işlemeli bir vazo hediye ederken, İsa Mustafa da Gökçek'e tarihi bir caminin tablosuyla Kosova'ya özgü taşlardan oluşan set takdim etti.  Hediye takdiminin ardından bir gazetecinin, geçtiğimiz gün CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce'nin, bir televizyon kanalında yayınlanan görüntülerine ilişkin sosyal paylaşım sitesi ''twitter''da belirttiği iddiaları sorması üzerine Gökçek, ''Beni suçlaması son derece komik. Siz medya mensupları benden mi talimat alıyorsunuz? Böyle bir saçmalık olabilir mi? Ayrıca kendisini mahkemeye de vereceğim. Oradaki isnatlarını ispat etmek zorunda'' karşılığını verdi.  İnce, bir restorandan çıkışında kendisini görüntüleyen Beyaz TV muhabirlerinin Başkan Gökçek'in talimatıyla orada bulunduğunu öne sürmüştü.

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