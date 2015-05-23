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Gökçek: MHP'ye hep yakın oldum, MHP AK Parti'ye katılmalı

'Genel anlamda düşündüğünüzde aramızda belli nüanslar var, farklılıklar var ama birçok konuda biz aynı şeyi düşünüyoruz. Çünkü, ortak taban var'

23 Mayıs 2015 14:54

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, MHP ve AKP’nin bir araya gelmesi gerektiğini belirterek "MHP, AK Parti'ye katılmalı" dedi. Gökçek, "Ben MHP'ye her zaman yakın oldum. MHP'li olmadım ama her zaman MHP'liler ile iç içe oldum" diye konuştu.

Bir televizyon programına konuk olan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ilginç açıklamalar yaptı.

"Ben MHP'ye her zaman yakın oldum. MHP'li olmadım ama her zaman MHP'liler ile iç içe oldum" ifadelerini kullanan Gökçek, "1991 yılında biliyorsunuz rahmetli Türkeş ile bir koalisyon yapıldı, Refah Partisi'nin. Onu yapan kişi benim. Direkt yapan benim, bir araya getiren benim. Seçime girdik o dönemde 63 milletvekili ile ilk defa makus talihi yıktık. Doğru Yol öyle ortadan kalktı, ANAP öyle ortadan kalktı. MHP ve bugün Ak Parti siyasette ise o 1991 ittifakına bağlıdır. Bunları yapan benim. Ondan sonra da her zaman bir araya getirmeye çalıştım vs. Onun için elbette ben onları severim taban olarak, onlar da beni. Ama tavan beni hiç sevmez. Tavan niye sevmiyor? Efendim 'Sen MHP'nin bu söylediklerinle gelişmesine engel olmak istiyorsun.' Ben şunu istiyorum, açık ve samimi olarak söylüyorum burada. Bence MHP ve AK Parti bir araya gelmeli, MHP AK Parti'ye katılmalı" şeklinde konuştu.

 

‘Ortak taban var’

 

Gökçek, "Genel anlamda düşündüğünüzde aramızda belli nüanslar var, farklılıklar var ama birçok konuda biz aynı şeyi düşünüyoruz. Çünkü, ortak taban var. Zaten geçişkenlik de bizim aramızda. Benim MHP'li milletvekillerinden samimi olduğum arkadaşlarım var. Bir araya geldiğimizde yüz konunun doksanında zaten anlaşıyoruz. Benim genel merkezde anlaşamadığım genel başkan yardımcılarım var. Onlarla da benim farkım var, onların da benimle farkı var. Bu doğal. Gelin ama beraber siyaset yapıp yüzde 65'lik bir parti kuralım. Ama o üst seviyedeki insanlar kalkıp da bizimle birleşip böyle bir iş kesinlikle yapmak istemezler. Yoksa ben o kadar muhabbet ederim" şeklinde konuşarak bu konuyla ilgili açıklamalarını noktaladı. 

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