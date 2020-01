Gökçek: MHP'ye gerek yok, AKP'ye katılın

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Haber Türk televizyonunda gündeme ilişkin soruları yanıtladı. MHP'nin AKP'ye katılması gerektiğini söyleyen Gökçek, "Milliyetçi Hareket Partisi'ne gerek yok. Gelip AKP'ye katılmalı. MHP'li arkadaşlar bizden çok farklı kişiler değil. Bu işi, inadı bırakıp AKP'ye katılmalı. Küçük büyüğe katılmalı. Daha çok milletvekili çıkarırız. Ben davet ediyorum. Oradan da biraz sıcaklık gelmeli" dedi.

MHP'nin AKP'ye katılmasına, MHP tabanındakilerin de destek vereceğini ileri süren Gökçek, "Milliyetçi Hareket Partisi'ndekileri kendimden ayırt etmiyorum. Tabandaki insanlar bu fikre keşke diyordur" diye konuştu.

"Türkiye'nin ikinci büyük gazetesiyim"

Sosyal paylaşım sitesi Twitter'i çok iyi kullandığını belirten Gökçek, "Şu anda Türkiyenin ikinci büyük gazeteyisim. Twitter'de, yemek, kitap üzerine bazı şeyler keşfettim. Twitter'ı benim gibi kullanan kimse yok" şeklinde konuştu.

'CHP'li Aylin Nazlı Aka aday olamaz'

Gökçek, CHP Ankara Milletvekili Aylin Nazlı Aka'nın CHP tarafından yeniden aday yapılmayacağını da ileri sürdü. Bunun üzerine CHP Ankara Milletvekili Aylin Nazlı Aka, canlı yayına telefon ile bağlanarak Gökçek'in üslubunu eleştiren şu açıklamada bulundu: "Utanmadan böyle bir tavırla konuşuyor. Benim ahbabım olamaz. Bana adımla hitap edemez."

Aylin Nazlı Aka'nın bu eleştirisine karşılık Gökçek ise, "Aylin Hanım, istediğiniz kadar konuşun sizi aday yapmazlar. Yine diyorum. Aylin aday olamaz. Aday falan yapmazlar. Ciddiye almazlar" dedi.

"Bol bol aleyhimde yolsuzluk duyacağız"

Seçim yaklaştıkça iftira kampanyalarının arttığını iddia eden Gökçek, "Ankara'da otobüslerde, minibüslerde benim aleyhimde propaganda yapılıyor. Bol bol aleyhimde yolsuzluk duyacağız. Şerefli onurlu olan insan beni hemen savcının önüne çıkarır. Ben bu kadar yolsuzluk yapıyorsam bir tane çıkar ortaya" diye konuştu.

"Başbakanımızı bu dönem inşallah Cumhurbaşkanı yapacağız"

Gökçek, "Sayın Başbakanımızı inşallah bu dönem cumhurbaşkanı yapacağız" dedi.

"Abdullah Gül de onun yerine mi geçer?" sorusu üzerine Gökçek, "Onu oturup konuşurlar. En iyi şekilde çözeceklerinden yürekten inanıyorum" dedi.

"Adaylığa başbakanımız karar verir kaderimize razı oluruz"

Aday olup olmayacağına ilişkin bir soruya Gökçek, "Her zaman her kişiye her partide tepki olur. Siz bir yere geliyorsanız onun karşıtları da sizi istemiyordur. Buna karar verecek olan sayın Başbakanımızdır. Biz de kaderimize razıyız" diye yanıt verdi.