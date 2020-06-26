Gökçek, Meclis toplantısında maliyeti 750 milyon dolar olarak açıklamış

T24 Ankara

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in itirazlara rağmen yapımında ısrarcı olduğu, borçları nedeniyle elektrikleri kesilen ve hurdalığa döndüğü iddia edilen Ankapark ile ilgili tartışmalar sürüyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın, projenin 750 milyon dolara mal olduğuna yönelik eleştirilerine yanıt verirken, toplam maliyeti 400 milyon dolar olarak açıklayan Gökçek’in, 2010’daki Ankara Belediye Meclisi toplantısında, projenin tahmini bedelini 750 milyon dolar olarak açıkladığı ortaya çıktı.

Bilim adamlarının, STK'ların, odaların yapımına ısrarla karşı çıktığı atıl proje Ankapark'ı "400 milyon dolara yaptım" diye övünen Melih Gökçek'in, 2010 yılındaki Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde "Bu proje için 750 milyon dolar gerekiyor" dediği ortaya çıktı.

Gökçek, Yavaş’ın Ankapark’a yönelik eleştirilerine ve bazı televizyonlarda yayınlanan “çılgın proje” olarak nitelendirilen Ankapark’ın kısa sürede hurdalığa döndüğü haberlerine tepki göstermişti. Gökçek, Yavaş hakkında suç duyurusunda bulunacağını belirtirken, projenin bedelinin söylendiği gibi 750 milyon dolar değil, 400 milyon dolar olduğunu söylemişti.

Gökçek’in, 9 Ağustos 2010’daki Belediye Meclis toplantısında ise bugünkü açıklamalarının aksine projenin tahmini bedelinin 750 milyon dolar olduğunu söylediği açığa çıktı.

Gökçek’in toplantıda, “Burada ihaleyi yaparken kat karşılığı yapmayı, yapılacak olan TEMA Park’ını yani Disneyland’in yapılması karşlığı oradaki –tabiri caizse- rantın Disneyland’i yapacak olan firmaya verilmesini düşünüyoruz. Şu ana kadar yaptığımız çalışmalarda da 650-750 milyon dolar civarında Disneyland’in kendisi için yatırım gerekiyor. Biz de şartnamamize bu yatırımı bu tarzda koymayı planlıyoruz. Bunun karşılığında konutlar, iş merkezlerinin tamamen ihaleyi yapan firmaya gitmesini istiyoruz. Ayrıca yine ihale şartnamesine ciro üzerinden, Disneyland’den en az 10 yıl süre ile belediyeye pay almak istiyoruz…” dediği bildirildi.

Ankapark’ın toplam maliyetinin ne kadar olduğu konusunda en net tablonun karşılıklı suç duyuruları üzerine açılan soruşturmalarda ortaya çıkması bekleniyor.