Gökçek: Laf aramızda Gürsel Tekin yaptı numarasını

T24

12 Haziran'daki seçimlerde yarışacak adayların belli olmasının ardından sosyal medyada da tartışmalar başladı. Ntvmsnbc'de yer alan habere göre, en ilginç yorum Ankara Belediye Başkanı Melih Gökçek'ten geldi: "Laf aramızda Gürsel yaptı numarasını, yerleştirdi adamlarını..."- Bana gelen haberler beni yanıltmak için şaka yapmadılar ise ilhan cihaner ve kadir özbek'i listeye almadılar.yazık olmuş:)çok üzüldüm:)- Enver aysev istifa etmiş.yazık oldu.tc'lerde chp için kendini yerden yere atmıştı. Yazık olmuş:) çok üzüldüm:)- Aldığım haberlere göre chp'de myk yeniden toplanmış.benim twitlerim olay olmuş, onları tartışıyorlarmış.sayemde değişiklikler olabilir.- Haber alır almaz sizlerle paylaşırım:) belki tiye alıyorum sananlar olabilir ama sböylediklerim bire bir gerçek:) birazdan tv'ler verir.- Benim bildiğim kk'yı seçimden sonra g.tekin gönderecek ve yerine genel başkan olacak.- Bu tehlikeyi bildiği için t.özkan'ı listeye koydurmaz dedim.aynen bire bir çıktı.tamam mı sevgili chp'li arkadaşım- Herkese iyi geceler. Nasılsınız? Chp ve mhp'de ortalık toz duman:) ak parti de bu kadar değişiklik oldu.her taraf süt liman.işte ak fark:)- Gecenin fıkrası; iri yarı bir adam kahveye girmiş. - gürsel kimdir? Kk espri yapmak istemiş, - benim, demiş, adam kk'yı bir güzel pataklamiş ve yüzünü gözünü kan içinde bırakmış. Sonrada çekip gitmiş.adam gittikten sonra dayak yiyen kk başlamış gülmeye.kahvedekiler şaşırmış ve hemen sormuşlar: - ya o kadar dayak yedin, yüzün gözün kan içinde. Ne diye durmuş gülüyorsun şimdi. - benim adim gürsel değil kemal , nasıl kandırdım o enayi adamı ama....- Laf aramızda gürsel yaptı numarasını, yerleştirdi adamlarını.seçimden altı ay sonra chp genel başkanı gürsel tekin. Hayırlı olsun.