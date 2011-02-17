T24 LogoT24 Logo
Yaşam

GÖKÇEK: KK İÇİN TEK YÖN LEVHASI KOYDURUYORUM ANKARA (A.A)

17 Şubat 2011 18:49

-GÖKÇEK: KK İÇİN TEK YÖN LEVHASI KOYDURUYORUM ANKARA (A.A) - 17.02.2011 - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Başkentteki ''tüm yürüyen merdivenlere tek yön levhası koydurtacağını'' bildirdi. Gökçek, sosyal paylaşım sitesi ''Twitter''da yaptığı açıklamada, ''CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yürüyen merdivenden tersten indiğini'' ifade ederek, konuyla ilgili internetteki bir haber sitesinde yer alan görüntülerin adres linkini verdi. Gökçek, ''Arkadaşlar ben önlem aldım ve talimatımı verdim. KK (Kemal Kılıçdaoğlu) bir daha hata yapmasın diye bütün yürüyen merdivenlere tek yön levhası koyduruyorum. KK'ya gönül verenler gönül rahatlığı içinde olabilir'' ifadelerini kullandı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24