-GÖKÇEK: KK İÇİN TEK YÖN LEVHASI KOYDURUYORUM ANKARA (A.A) - 17.02.2011 - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Başkentteki ''tüm yürüyen merdivenlere tek yön levhası koydurtacağını'' bildirdi. Gökçek, sosyal paylaşım sitesi ''Twitter''da yaptığı açıklamada, ''CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yürüyen merdivenden tersten indiğini'' ifade ederek, konuyla ilgili internetteki bir haber sitesinde yer alan görüntülerin adres linkini verdi. Gökçek, ''Arkadaşlar ben önlem aldım ve talimatımı verdim. KK (Kemal Kılıçdaoğlu) bir daha hata yapmasın diye bütün yürüyen merdivenlere tek yön levhası koyduruyorum. KK'ya gönül verenler gönül rahatlığı içinde olabilir'' ifadelerini kullandı.