Gökçek, Kılıçdaroğlu'nun villasına twitter'dan teklif götürdü

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Twitter'daki hesabında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun satışa çıkardığı villasına talip olduğunu açıkladı.

Twitter ’daki hesabından Kılıçdaroğlu ’na seslenen Gökçek, " Kemal Kılıçdaroğlu villasını satışa çıkarmış. Müşteri de bulamıyormuş, Diyorum ki bir kampanya açalım. Bir banka hesabında toplayalım ve villayı satın alıp ’yalan villa abidesi’ diyerek bir muhalefet liderinin insanları nasıl kandırmaya çalıştığını tarihe belgeyelim. Ne dersiniz, var mısınız" dedi.

‘Oturmak için almayacağız, yalan müzesi yapacağız’

Gökçek’in Twitter hesabındaki bu teklife takipçilerinden yorum geldi. Gelen yorumlar üzerine Gökçek, "Değerli arkadaşlar sadece şu 5-10 dakikada gelen twitleriniz bu işin yüzde 100 tuttuğunu ispatladı. Oturmak için almayacağız. Yalan müzesi yapacağız. Sen kampanyaya 1 lira ile katıl. Damlaya damlaya göl olur. Bir maaşımı veririm. Satın almak istiyoruz. Twit alemi bu konuda hazır. Lütfen son fiyatınızı ve kimle temas kuracağımızı twitter üzerinden açıklayın. Bak her zamanki gibi sonradan çark etme yok. Merakla cevabınızı bekliyoruz" dedi.