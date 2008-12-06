Gökçek-Kılıçdaroğlu bugün canlı yayında

CHP Grup Başkanvekili Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ile 10 Aralık Çarşamba günü canlı yayında tartışacaklarını söyledi.



Gökçek ile yapacakları açık oturumda uygar bir tartışma ortamı yakalayacaklarını umduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Çarşamba günü Gökçek ile açık oturum yapacağız. Gökçek konuştuğu üslup ile orada da konuşsa, ben aynı üslup ile cevap vermem. Ben kendi üslubumla yanıt vereceğim. Kendisi istediği gibi konuşabilir. Oturumu yönetecek olan deneyimli bir gazeteci. Umarım düzeyli bir tartışma ortamı yakalarız'' dedi.

Kılıçdaroğlu, Gökçek´in malvarlığıyla ilgili bir soruya da "Gökçek herhalde bu toplantıda malvarlığını açıklayacaktır'' yanıtını verdi.

