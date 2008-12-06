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Politika

Gökçek-Kılıçdaroğlu bugün canlı yayında

CHP Grup Başkanvekili Kılıçdaroğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Gökçek, canlı yayında tartışıyor

06 Aralık 2008 02:00

CHP Grup Başkanvekili Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ile 10 Aralık Çarşamba günü canlı yayında tartışacaklarını söyledi.

Gökçek ile yapacakları açık oturumda uygar bir tartışma ortamı yakalayacaklarını umduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Çarşamba günü Gökçek ile açık oturum yapacağız. Gökçek konuştuğu üslup ile orada da konuşsa, ben aynı üslup ile cevap vermem. Ben kendi üslubumla yanıt vereceğim. Kendisi istediği gibi konuşabilir. Oturumu yönetecek olan deneyimli bir gazeteci. Umarım düzeyli bir tartışma ortamı yakalarız'' dedi.
Kılıçdaroğlu, Gökçek´in malvarlığıyla ilgili bir soruya da "Gökçek herhalde bu toplantıda malvarlığını açıklayacaktır'' yanıtını verdi. 

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