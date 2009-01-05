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Politika

Gökçek, Karayalçın'a TV'de tartışma önerdi

AKP Ankara adayı Gökçek, seçim öncesi CHP adayı Karayalçın'a 'Televizyonda tartışalım' çağrısı yaptı

05 Ocak 2009 02:00

29 Mart yerel seçimlerinde Ankara'da bir kez daha Melih Gökçek-Murat Karayalçın rekabeti yaşanacak.
AKP adayı Gökçek, seçim öncesi CHP adayı Murat Karayalçın'a "televizyonda karşı karşıya gelelim" çağrısı yaptı.

Gökçek'in Karayalçın'a teklifi, ana konu başlıklarının, iki tarafın ayrı ayrı belirleyeceği 5'er televizyon kanalında canlı yayında tartışılması. Gökçek, doğalgaz, su, metro gibi konu başlıklarından hangilerinin seçileceğini iki ekibin ortak çalışması ile kararlaştırılmasını önerdi.

Karayalçın'dan henüz bu çağrıya bir yanıt gelmedi.

Melih Gökçek, son olarak CHP Grup Başkanvekili Kemal Kılıçdaroğlu ile televizyonda canlı yayında karşı karşıya gelmiş, tansiyonu yüksek tartışma uzun süre gündemden düşmemişti.



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