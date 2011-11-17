-Gökçek karara sevindi ANKARA (A.A) - 17.11.2011 - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin, Kuğulu kavşakları alt geçitlerinin ulaşıma kapatılmasına ilişkin kararının yürütmesinin durdurulma kararına ilişkin, ''İdare Mahkemesinin verdiği karar son derece yerinde. Adaletin tecelli etmesi nedeniyle çok sevinçliyim'' dedi. Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Ankara 10. İdare Mahkemesinin, Ankara Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliğinin açtığı davada, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin, Kuğulu kavşakları alt geçitlerinin ulaşıma kapatılmasına ilişkin kararının yürütmesinin durdurulmasına karar verdiği anımsatıldı. Açıklamada görüşlerine yer verilen Gökçek, ''İdare Mahkemesinin verdiği karar, son derece yerinde. Adaletin tecelli etmesi nedeniyle çok sevinçliyim'' değerlendirmesinde bulundu. Başkentlilerin bu karar sayesinde artık mağdur olmayacağını kaydeden Gökçek, ''Tıpkı Akay'da olduğu gibi burada da yürütmeyi durdurma kararının alınmasını sevinçle karşılıyorum. Bu karar, CHP'li Çankaya Belediyesi ve Peyzaj Mimarları Odasının kulaklarına küpe olsun. Bir daha da böyle yaramazlıklar yapmasınlar'' ifadelerini kullandı. Çankaya Belediye Başkanı Bülent Tanık'ın Kuğulu Alt Geçitlerinin kapatılması kararını destekleyen açıklamalarını da eleştiren Gökçek, ''Aynı kafadaki CHP'li yönetici arkadaşlara ve peyzaj mimarlarına, beni protesto ederek, bu karardan sonra Kuğulu alt geçidinden geçmemelerini tavsiye ediyorum. Yan yolları kullanabilirler. Şimdilik öyle idare etsinler'' dedi. Yürütmeyi durdurma talebinde bulunan esnaf odaları, Ankara Sanayi Odası ve sağduyulu vatandaşlara da tepkilerinden dolayı teşekkür eden Başkan Gökçek, mahkeme kararıyla sağduyulu vatandaşların Akay'dan sonra ikinci kez CHP zihniyeti ve Peyzaj mimarlarına karşı zafer kazandığını ifade etti. -Süreç- 8. İdare Mahkemesi, Çankaya Belediyesi, Peyzaj Mimarlar Odası ve Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesinin başvurusu üzerine Kuğulu alt geçitlerinin yapımıyla ilgili Büyükşehir Belediye Meclisinin 2006'daki kararının iptali ile alt geçitlerin kapatılmasına neden olacak kararı vermişti. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, mahkeme kararı doğrultusunda kuğulu alt geçitlerinin 23 Kasım'dan itibaren kapatılmasını kararlaştırmıştı. Ankara Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği, avukatları Sinan Kılıçkaya aracılığıyla, Çankaya, Atatürk Bulvarı, TRT, Kuğulu Park kavşaklarına ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli nazım ve uygulama imar planlarında yapılan değişikliğin iptali yolunda verilen Ankara 8. İdare Mahkemesinin 30 Eylül 2011 günlü kararının uygulanması amacıyla, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 13 Kasım 2011 günlü 3217 sayılı kararının iptali ve yürütmesinin durdurulması talebiyle dava açmıştı. Ankara 10. İdare Mahkemesi, yaptığı ilk değerlendirmenin ardından Kuğulu kavşakları alt geçitlerinin ulaşıma kapatılmasına ilişkin kararının yürütmesini durdurdu.