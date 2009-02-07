Gökçek istifa sözünü tutacak mı?

MHP’li Vural, Gökçek’in malvarlığını gizlediğini ileri sürdü. Ankara’da evinin olmadığını söyleyen Gökçek, “İspatlasın istifa ederim” dedi. Vural, Gökçek adına kayıtlı bir villa ve bir dairesinin olduğu tapu gösterdi. Ama Gökçek, "Ben o evi 2006'da satmıştım" dedi.



MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural, önceki gün katıldığı bir televizyon kanalında “Ankara’da evim yok” diyen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in malvarlığını gizlediğini iddia ederek, istifa çağrısında bulundu. Vural’a yazılı açıklamayla yanıt veren Gökçek, “İddialarının doğruluğunu belgelerse ben istifa ederim. Aksine durumda aynı tavrı kendisinden beklerim” dedi.



Vural bu açıklamadan birkaç saat sonra TBMM’de, Gökçek’in malvarlığına ilişkin açıklamalarında saymadığı Çankaya Refik Belendir Caddesi’nde bir dairesi ve Dikmen Turan Güneş Bulvarı’ndaki da villa olmak üzere iki meskene ilişkin belgeleri açıkladı.

Vural, “İşte belgeler, tek eksik Gökçek’in istifası” diye konuştu.



Gökçek TV’de açıkladı



Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, 2 gün önce Samanyolu TV’de katıldığı canlı yayında eşinin ve kendisinin malvarlığını şöyle açıkladı:



“Bankada eşimin 50-60 bin lira civarında ikramiyesi hâlâ durur. Orada bir miktar benim de param var. Toplamı tahmin ederim 100 bine yakındır. Akçakoca’da eşimin evi vardı sattık, 95-100 bin TL civarında para bankada. Eşim Akçakocalı, orada bir evi daha var. Oğlumun evi var. Çayyolu’nda kooperatif evimiz var. Pursaklar’da 500 küsur metrekare arsam, silahım var.”



Melih Gökçek’in malvarlığı hakkında bir süredir çalışma yapan MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural ise bu mal varlığının eksik olduğunu belirledi. Vural’ın elde ettiği belgelere göre Gökçek, Turan Güneş Bulvarı’ndaki 895 bin 882 lira rayiç bedelli bina ile 5 Temmuz 1991’de 25 bin TL’ye satın aldığı 1090 metrekare arsayı, mal varlığı listesinde saymadı.



Vergi borcunu da ödemedi



Gökçek’in binaya ait 4 bin 687.74 TL vergi borcunu ödemediği de resmi kayıtlarla belirlendi. Gökçek’in mal varlığı listesinde açıklamadığı ikinci belge ise nüfus bilgileri ve fotoğrafının yer aldığı T.C. Tapu Senedi. Bu tapu senedine göre Gökçek’e ait 5.7.1991’deki satış bedeli 25 milyon TL olan 1090 metrekarelik bağ bulunuyor. Tapu kaydında, Gökçek’in bu bağı Rahmi Turgut’tan satın aldığı ve 1. kat 7 nolu meskende İbrahim Melih Gökçek lehine kat irtifakı yapıldığı belirtiliyor.



Danışmanı da Meclis'teydi



Oktay Vural iddialarına ilişkin belgeleri dün TBMM’de düzenlediği basın toplantısında gazetecilere dağıttı. Gökçek’in basın danışmanlarından Mahmut Özçelik de TBMM’deydi. Basın toplantısına girmeyen Özçelik, toplantının ardından gazetecilerden dağıtılan belgeleri isteyip, fotokopi çektirip, hızla Meclis’ten ayrıldı.



Açıkladığı belgelere karşı Gökçek’in yanıtını merakla beklediğini belirten MHP’li Vural, basın toplantısında şu sorularına cevap verilmesini istedi:



8 Mayıs 2007’de 895 bin 882 lira 60 kuruş raiç bedelle satın alınan Turan Güney Bulvarı’ndaki 1. sınıf mesken kimden satın alınmıştır?



Bu para ne zaman, nasıl ödenmiştir?



Buranın uygulama imar planı var mıdır? Bu plan çerçevesinde imar plan tadilatı yapılarak 400 milyon dolarlık rant oluşmuş mudur?



Raiç bedeli 895 bin TL gözüken bu evin gerçek bedeli 1-1,5 milyon dolar mıdır?



Sayın Gökçek’in açıkladığı oğlunun evi nerededir?



Sayın Gökçek’in oğlunun hangi alışveriş merkezlerinde işlettiği yer vardır?



Vural, Gökçek’in “yok” dediği gayrımenkullere ilişkin emlak vergisi borcu olduğunu da söyledi. Vural’ın dağıttığı belgeye göre, Gökçek’in Dikmen Turan Güneş Bulvarı’ndaki villası nedeniyle, bugün itibariyle 3 bin 956 TL’si vergi borcu olmak üzere gecikme faiz ve zammıyla birlikte 4 bin 687 TL’lik emlak vergisi borcu bulunuyor.



Esas bomba pazartesi günü



Vural, pazartesi günü yapacağı basın toplantısında ise Gökçek’in oğlunun hangi alışveriş merkezlerinde yeri olduğunu ve Belediye Başkanlığına ait arsalarda nasıl usülsüzlük yapıldığını açıklayacağını bildirdi. Gökçek’in satın aldığı binanın 4 bin 687 lira vergi borcu olduğunu da öne süren Vural “Ankara’da hiç dikili ağacım yok diyordu ancak bu evler Gökçek’e ait. Kimsenin helal malının takipçisi değiliz.” diye konuştu.



Gökçek: Ben o evi 2006'da sattım



Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural'ın gösterdiği tapudaki evi 2006 yılında sattığını bildirdi.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Gökçek, Vural'ın basın toplantısında gösterdiği tapudaki evi, 5 Temmuz 1991 yılında 25 milyon liraya aldığını, 15 Haziran 2006 tarihinde bir başkasına 300 bin liraya sattığını ifade etti.



Vural'daki tapu örneğinin, evin kendisine ait olduğu dönemin tapusu olduğunu belirten Gökçek, şunları kaydetti:



''Niye daha sonra benden alan kişinin tapusunu bulmamış, mahsus mu bulmamış, bildiği halde mi bulmamış, kamuoyunda tereddüt meydana getirmek için mi bulmamış, onu bilmiyorum. Birileri gelip vermiş olabilir, CHP'liler öyle bir tezgah kurmuş olabilir.



Oktay Bey'in gösterdiği belge, Çankaya Belediyesi'ne bizim emlak vergisi vermemiz ile ilgili bir belge. Ben evi satmama rağmen, Çankaya Belediyesi Emlak Gelir Şubesi'nden ilişiğimi kesmediğim için yeni alan kişi de emlak vergisini ödemediği için, vergi borcu görünüyor. Yani evi satmış olmama rağmen, emlaktan düşüşünü yaptırmayı ihmal ettiğim için halen vergi mükellefi olarak görünüyorum.



Ben arzu ederdim ki Oktay bey bana telefon açıp, benden bunu sorsa ben kendisine rahatlıkla bilgi verirdim. Oktay Bey'in gösterdiği belge, tapu değil, vergi beyannamesi. Bu kadar yıldır bakanlık ve milletvekilliği yapmış bir kimsenin mülkiyet belgesinin tapu olduğunu çok iyi bilmesi gerekir. Bilmiyorsa da konuşmaması gerekir. Eğer emlak yerine tapuya gitseydi tüm gerçek ve sağlam bilgileri alırdı.''



Oktay Vural'ın sözünü ettiği evi satarak, Angora sitesinden ev aldığını anlatan Gökçek, daha sonra bu evle birlikte Mehmet Altınsoy döneminde kurulan ve üyesi olduğu kooperatif evini de satarak, oğlunun bugün oturduğu Çankaya'daki evi aldığını belirtti. Gökçek, iki evi de satıp, oğlunun bugün oturduğu evi aldığını bildirdi.



Oğullarının araba yıkama yeri işlettiğini belirten Gökçek, bunun eleştirilmesine de bir anlam veremediğini vurguladı. Gökçek, MHP yönetiminden bu tarz girişimlerin yapılmasına anlam

veremediğini, MHP tabanıyla kavga ettirilmeye çalışıldığını ancak kendisinin bu yönde bir davranışta bulunmayacağını kaydetti.



