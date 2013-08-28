Gökçek, yol geçirdiği ODTÜ ormanı için 'sit alanı' imzası atmış

İçinden yol geçirilmesi planlanan ODTÜ Orman arazisinin 1. Derece Doğal Sit Alanı ilan edildiği, kararı bağlayan belgede de bizzat Anakent Belediye Başkanı Melih Gökçek’in imzasının bulunduğu ortaya çıktı. 15 Mart 2013 tarihinde düzenlenen belgeye rağmen ODTÜ Ormanlık arazisinde kampüs içindeki onlarca çam ağacı “K” harfiyle işaretlenmiş ve kesilmesi için hazırlıklara başlanmıştı.

Vagus.tv'nin haberine göre, belgede kurul ve komisyon kararı olmadan herhangi bir işlem yapılamayacağı kaydediliyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nde 15 Mart günü alınan kararda, “Ünversiteye hizmet edecek olan ve Dumlupınar Bulvarı ile yeni açılacak güzergahı ilişkilendiren kollara ilişkin kavşak çözümünün 1. Derece Doğal Sit Alanında kalması nedeniyle…” ifadesi kullanılıyor. Ayrıca kararda, ODTÜ yolu güzergahındaki 3 noktada kavşak düzenlemesine ilişkin yol projelerinin ilgili kurul ve komisyon kararlarını takiben uygulanabileceği belirtildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada yolun yılbaşına kadar bitirileceği ifade edilirken, ODTÜ’de süren direniş kapıyı aralamış, ODTÜ İnsiyatifi adına konuşan Prof.Dr. İnci Gökmen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile görüşmelerinin çok olumlu geçtiğini kaydederek, “Kapıyı araladık, ODTÜ’den yol geçmeden bir komisyon oluşturacağız ve komisyon oradaki oluşabilecek tahribatı belirleyerek alternatif arayacak. Orada ne kadar ağaç kesileceğinin farkına varacak. Hemen komisyon oluşturma çalışmalarına başlıyoruz” demişti.