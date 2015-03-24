T24 LogoT24 Logo
Gündem

Gökçek ile Arınç arasındaki tartışmaya Mansur Yavaş da katıldı

Son yapılan yerel seçimlerde Melih Gökçek'in rakibi olan Mansur Yavaş, Bülent Arınç'ın açıklamalarına ilişkin Twitter'dan bir açıklama yaptı

24 Mart 2015 09:22

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç'ın Melih Gökçek'e yönelik sert ifadelerinin ardından bir açıklama da Mansur Yavaş'tan geldi. 30 Mart 2014'teki yerel seçimlerde Gökçek'in rakibi olan Mansur Yavaş, Twitter hesabından yaptığı kısa açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Arınç az daha Ankara seçimleri ile ilgili de bir şeyler diyecekti gibi geldi bana."

Melih Gökçek Twitter hesabından yaptığı açıklamada; Erdoğan'ın izleme heyeti açıklamasına yönelik sözlerini eleştirdiği Arınç'ı "paralel yapı"nın talimatıyla hareket etmekle suçlamış ve istifaya çağırmıştı.

Bakanlar Kurulu'nun ardından düzenlenen basın toplantısında istifa çağrısına sert bir yanıt veren Bülent Arınç ise Gökçek'in "Görevden alınmamı isteyecek kadar haysiyetli bir insan değil; oy isterken paralel yapının kucağına oturdu" ifadelerini kullanmıştı.

Mansur Yavaş, 30 Mart 2014'teki yerel seçimlere CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak girmişti.

Melih Gökçek'in yüzde 46.6 oy ile yeniden belediye başkanı olduğu seçimlerde Yavaş oyların yüzde 43.8'ini almıştı.

CHP adayı Mansur Yavaş'ın seçim sonuçlarına yaptığı itiraz; önce Yüksek Seçim Kurulu ardından da Anayasa Mahkemesi tarafından reddedilmişti.

ETİKETLER

melih gökçekbülent arınçtepkieleştirikatıldıtartışmaankaratwitter

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24