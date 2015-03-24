Gökçek ile Arınç arasındaki tartışmaya Mansur Yavaş da katıldı

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç'ın Melih Gökçek'e yönelik sert ifadelerinin ardından bir açıklama da Mansur Yavaş'tan geldi. 30 Mart 2014'teki yerel seçimlerde Gökçek'in rakibi olan Mansur Yavaş, Twitter hesabından yaptığı kısa açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Arınç az daha Ankara seçimleri ile ilgili de bir şeyler diyecekti gibi geldi bana."

Melih Gökçek Twitter hesabından yaptığı açıklamada; Erdoğan'ın izleme heyeti açıklamasına yönelik sözlerini eleştirdiği Arınç'ı "paralel yapı"nın talimatıyla hareket etmekle suçlamış ve istifaya çağırmıştı.

Bakanlar Kurulu'nun ardından düzenlenen basın toplantısında istifa çağrısına sert bir yanıt veren Bülent Arınç ise Gökçek'in "Görevden alınmamı isteyecek kadar haysiyetli bir insan değil; oy isterken paralel yapının kucağına oturdu" ifadelerini kullanmıştı.

Mansur Yavaş, 30 Mart 2014'teki yerel seçimlere CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak girmişti.

Melih Gökçek'in yüzde 46.6 oy ile yeniden belediye başkanı olduğu seçimlerde Yavaş oyların yüzde 43.8'ini almıştı.

CHP adayı Mansur Yavaş'ın seçim sonuçlarına yaptığı itiraz; önce Yüksek Seçim Kurulu ardından da Anayasa Mahkemesi tarafından reddedilmişti.