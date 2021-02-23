Gökçek hakkındaki yolsuzluk iddialarını yazan Ağırel'e tehdit: Ailemin başına bir şey gelirse sorumlusu Melih Gökçek ve Osman Gökçek'tir

Ağırel, Twitter'dan yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyet Savcılarına, İçişleri Bakanı Sayın @suleymansoylu’ya ve Adalet Bakanı @abdulhamitgul'e sesleniyorum. Çocuklarımın, ailemin başına bir şey gelir ise tek sorumlusu günlerdir beni trollerine hedef gösteren, gazetemi arayarak tehdit ettiren Osman Gökçek ve Melih Gökçek’tir"