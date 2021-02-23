Gökçek hakkındaki yolsuzluk iddialarını yazan Ağırel'e tehdit: Ailemin başına bir şey gelirse sorumlusu Melih Gökçek ve Osman Gökçek'tir

Gazeteci, yazar Murat Ağırel, Ankara'nın görevden alınan eski belediye başkanı Melih Gökçek hakkındaki yolsuzluk iddialarını kaleme almasının ardından kendisine gelen tehdit mesajlarını paylaşarak, "Ailemin başına bir şey gelirse tek sorumlusu Osman Gökçek ve Melih Gökçek'tir" dedi.
'Parsel Parsel' isimli kitabında görevinden alınan Melih Gökçek’le ilgili yolsuzluk iddialarını yazan Yeniçağ yazarı gazeteci Murat Ağırel, "Kurtuluşun yok", "Kökünü kazıyacağız" şeklinde tehditler aldığını açıklayarak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'e seslendi.
Ağırel, Twitter'dan yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
"Cumhuriyet Savcılarına, İçişleri Bakanı Sayın @suleymansoylu’ya ve Adalet Bakanı @abdulhamitgul'e sesleniyorum. Çocuklarımın, ailemin başına bir şey gelir ise tek sorumlusu günlerdir beni trollerine hedef gösteren, gazetemi arayarak tehdit ettiren Osman Gökçek ve Melih Gökçek’tir"