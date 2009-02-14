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Politika

'Gökçek Gitçek, Sola Çek’

Melih Gökçek Ankara'da, kendilerine ‘Gökçek Gitçek, Sola Çek’ adını veren bir grubun gösterisiyle protesto edildi.

14 Şubat 2009 02:00

Kendilerine ‘Gökçek Gitçek, Sola Çek’ adını veren bir grup, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'i yerel seçimler sonrası göndermeyi içeren bir mizansen gerçekleştirdi.


Yüksel Caddesi'ndeki İnsan Hakları Anıtı önünde toplanan gruptakiler, üzerinde ''15 yılda sıfır km. metro, bu metro Gökçek'le bitmez, siz en iyisi eşeğe binin'' yazılı dövizler açarak, ''Gökçek gidecek, düm tek tek'' şeklinde sloganlar attı.

Grup adına yapılan açıklamada, ''Sevgililer Günü'nde Gökçek'i göndermek için alternatif bir protesto gösterisi düzenlendiği, gösterilerin 29 Mart'a kadar her cumartesi yapılacağı'' belirtildi.

Daha sonra gruptakiler, ''balon öyle patlatılmaz, böyle patlatılır'' diyerek, yanlarında getirdikleri kalp şeklindeki balonları patlattı.

Gruptakilerden biri, Melih Gökçek'e yazılan ''veda mektubu''nu okurken, siyah pelerinli, yüzüne Gökçek maskesi takan bir kişi üzerinde ''Ankara Büyükşehir Krallığı'' yazan ''Gökçek dolarları'' dağıttı.

Gösterinin ardından Gökçek maskeli protestocu, ''temsili eşeğe'' bindirilerek bir süre alanda dolaştırıldı.

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