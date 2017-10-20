"Gökçek giderayak belediye parsellerini satıp Osman Gökçek'in arkadaşlarını kadroya mı alıyor?"

CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, istifa eden belediye başkanları hakkında yürütülen bir soruşturma olup olmadığı ya da dosyaların kapatıldığı iddialarını TBMM’ye taşıdı. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan arsaların son dönemde hızla satıldığına veya satışa çıkartıldığına dikkat çeken Hakverdi, Başbakan Binali Yıldırım’a, “Bir yandan da Belediye'nin boş kadroları için başvuruların toplandığı ve bunun Osman Gökçek ve arkadaşları tarafından organize edildiği bilgileri geliyor” diye sordu.

Hakverdi’nin Başbakana soru önergesi ve gerekçesi şöyle.

Haftalardır Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından başta İstanbul Büyükşehir ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlarının istifası olmak üzere birçok belediye başkanının istifaları istendiği kamuoyunca bilinmektedir.

Bu doğrultuda İstanbul, Düzce ve en son da dün Niğde belediye başkanları kendilerini seçen seçmenlere hiçbir açıklama yapmadan istifa etmişlerdir. Günlerdir istifa edeceği söylenen Melih Gökçek ise halen görevinin başında kalmaya devam etmektedir.

Ankara Büyükşehir Belediyesine ait olan arsalar son dönemde hızla satıldı ve halen satışa çıkartılıyor. Bir yandan da Belediye'nin boş kadroları için başvuruların toplandığı ve bunun Osman Gökçek ve arkadaşları tarafından organize edildiği bilgileri geliyor."

Aradan geçen bu süreçte gerek hükümet kanadından, gerek Melih Gökçek’ten gerekse Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan birbirini yalanlayan çelişkili ifadeler ile kamuoyunda bir belirsizlik oluşması sağlanmıştır.

-İstifa eden belediye başkanları hakkında yürütülen herhangi bir soruşturma ve ya haklarında açılmış bir yargılama dosyası var mıdır? Varsa bu dosyalar kapatılmak suretiyle istifaya mı zorlanmışlardır?

- Melih Gökçek’in istifası istenmiş midir? İstenmiş ise gerekçesi nedir? Hakkında bir soruşturma ve yargılama süreci başlayacak mıdır? Bu yargılama yapılacaksa sadece Gökçek ile mi sınırlı kalacak yoksa yıllardır hakkındaki yüzlerce iddiaya rağmen onu tekrar tekrar aday yapanlar ve göz yumanlar hakkında da herhangi bir soruşturma yapılacak mıdır?

- Melih Gökçek’e sus payı olarak yeni bir görev verilecek midir?

- 14 Ekim 2017 tarihinde AKP’li Ankara Büyükşehir Belediye Meclis üyeleri AKP il başkanlığına çağırılarak “Belediyede alınacak hiçbir karara imza atmayın” şeklinde uyarılmış mıdır?

- İstifa söylentisi yayıldıktan haftalar sonra halen göreve devam eden Gökçek’in son dönemlerde aldığı kararlar ve belediye harcamaları özellikle incelenecek midir?

- Melih Gökçek’e son “rötuşları” yapması için süre mi tanınmıştır

- Melih Gökçek’e ait taşınmazlar ve banka hesaplarında son zamanda ne gibi artış ya da azalış olmuştur?

- Osman gökçek son dönemde kaç kez yurtdışına çıkmıştır? Çıkmışsa kaç kez Yunanistan’a gitmiştir? Gökçek ailesinin Yunanistan bankalarında hesapları var mıdır? Varsa özellikle son dönemde bu bankalara bir para transferi gerçekleşmiş midir?

- AKP’li bürokratlar ve Meclis üyelerinden oluşan belediye encümeni son 6 ayda Ankara Büyükşehir’in arsalarının satışına hız vermiş midir? Özellikle son dönemde satılan arsalar kimlere ve hangi fiyattan satılmıştır?

- Melih Gökçek’in istifa söylentilerinden sonra Ankara Büyükşehir Belediyesi bünyesinde boş olan kadrolara sözleşmeli personel alımı için başvuru sayısında artış olmuş mudur? Başvuru yapanların Osman Gökçek ile yakınlıkları nelerdir?