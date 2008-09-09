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Yaşam

Gökçek gece denetim timinde geri adım attı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, içki satan yerler, eğlence mekânları ve restoranları denetlemek için alınan "gece denetim ekibi" kurma kararında geri adım attı.

09 Eylül 2008 03:00

Ankara Büyükşehir Belediyesi, içki satan yerler, eğlence mekânları ve restoranları denetlemek için alınan "gece denetim ekibi" kurma kararında geri adım attı.

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin tepki toplayan gece timi kararı, belediye meclisinin dün eylül ayı toplantısında CHP’lilerin önergesiyle iptal edildi. Ankara Belediye Başkanı Melih Gökçek bu kararı doğru olduğu halde istismarcıların istismarını önlemek için aldıklarını savundu.
Gökçek, "Geri adım attı derlerse desinler. Hiç önemli değil. Belli bir kesim tarafından siyasi istismar olarak kullanılan bir kararı doğru olduğu halde iptal ettik" dedi. Gökçek’in konuşmasının ardından Büyükşehir Belediyesi’nin Gece Denetim Ekibi kurulması kararı oy birliğiyle iptal edildi.


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Amaçları içkiyi yasaklamak

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